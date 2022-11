Morto un 21enne per esalazioni da monossido. Grave un altro ragazzo di 24 anni. L'incidente è avvenuto in un residence vicino all'aeroporto milanese di Linate

Un ragazzo di 21 anni è morto a seguito di intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava all'interno di un residence a Segrate (Milano), a poca distanza dall'aeroporto di Linate.

Un altro 24enne è stato invece trasportato in gravi condizioni in ospedale. I due sono stati soccorsi nella struttura in via Carducci 7 attorno alle 12.25. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per verificare gli eventuali rischi per altri. Ancora da capire la dinamica. (Rainews)

In aggiornamento