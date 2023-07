Mosca Indaga su Prigozhin di Wagner per Invito alla Ribellione Armata: Aperta un'Indagine Penale

Mosca apre un'inchiesta penale contro Prigozhin. Comitato antiterrorismo, 'per invito alla ribellione armata'

ROMA, 24 GIU - Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale "per invito alla ribellione armata" dopo le dichiarazioni del capo di Wagner Prigozhin.

Lo riporta Tass.

Il comitato nazionale antiterrorismo della Russia chiede al capo di Wagner "di interrompere le azioni illegali" e ha dichiarato che il Servizio di sicurezza federale russo ha avviato un'indagine per ammutinamento in relazione alle sue recenti dichiarazioni. "Le dichiarazioni diffuse a nome di Yevgeny Prigozhin sono assolutamente infondate. In relazione a queste dichiarazioni, il Servizio di sicurezza federale della Russia ha avviato un'indagine su un appello all'ammutinamento armato. Chiediamo che le azioni illegali vengano fermate immediatamente", ha dichiarato il comitato in un comunicato.





Prigozhin, 'fermare i capi militari russi, unitevi a noi' Lancia appello ai soldati russi, 'Siamo in 25 mila'



Il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin ha lanciato un appello a "fermare" il comando militare russo, affermando di avere 25.000 uomini e invitando i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro.



"Il gruppo Wagner ha deciso che coloro che hanno responsabilità militari per il Paese devono essere fermati", ha detto Prigozhin in un audio, chiedendo di non opporre "resistenza" alle sue truppe e affermando che il ministro della Difesa Shoigu sarà "fermato".

"Siamo in 25.000 e determineremo perché nel Paese regna il caos (...) ", ha aggiunto, appellandosi a "chiunque voglia unirsi a noi" per "porre fine al disordine". (Ansa-Afp).