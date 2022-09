Muore investito da treno al passaggio a livello nel Pavese, circolazione sospesa, i dettagli

Muore investito da treno, circolazione sospesa per due ore. L'incidente all'altezza di un passaggio a livello nel Pavese

PAVIA, 27 SET - Un uomo è morto investito da un treno merci oggi all'altezza di un passaggio a livello a Stradella (Pavia), lungo la linea ferroviaria che collega Voghera (Pavia) a Piacenza.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici di Rete ferroviaria italiana.

Sono in corso le indagini per capire per quale ragione l'uomo si trovasse sui binari al momento del passaggio del treno.

Trenord ha reso noto dopo l'investimento - avvenuto tra le stazioni di Stradella e Arena Po (Pavia) - "la circolazione è rimasta sospesa per circa 2 ore per permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Per la riprogrammazione del servizio è stato necessario cancellare e limitare alcuni treni". (Ansa).