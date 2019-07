Napoli, incendio in un magazzino di giocattoli: evacuate un centinaio di persone

NAPOLI, 24 LUGLIO – Un incendio è divampato in un magazzino di giocattoli, ubicato a Napoli nei pressi di via Caduti di Nassiriya, vicino alla caserma dei carabinieri di via Cavalleggeri. Secondo quanto riferito dai media locali, una persona è rimasta lievemente intossicata.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Attualmente vigili del fuoco sono impegnati per arginare le fiamme, inoltre, da qualche ora manca l'energia elettrica ed i carabinieri hanno avviato le operazioni di evacuazione di numerosi nuclei familiari che abitano nelle palazzine limitrofe. Gli sfollati, un centinaio circa, sono stati accolti dalla parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria. Le cause che hanno originato le fiamme potrebbero essere di natura accidentale.









Fonte immagine: lacittadisalerno.it