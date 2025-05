Tempo di lettura: ~3 min

Napoli-Inter, volata scudetto al fotofinish: verdetto finale venerdì sera. Ipotesi spareggio il 26 maggio

Serie A 2024/25: l’ultima giornata tra sogni tricolori, Champions e salvezza in bilico

NAPOLI – La corsa scudetto si decide di venerdì. Dopo settimane di tensione, colpi di scena e polemiche, il Consiglio della Lega Serie A ha stabilito che l’ultima giornata decisiva per assegnare il titolo si giocherà venerdì 23 maggio in notturna, con fischio d’inizio contemporaneo alle 20.45 per Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Una scelta non priva di discussioni: l’Inter avrebbe preferito anticipare a giovedì per avere più giorni di recupero in vista della finale di Champions League (in programma a fine mese), ma la proposta non ha trovato consensi. Dall’altra parte, il Napoli ha spinto per non anticipare troppo, sostenuto da diverse società. A far chiarezza è stato Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, intervenuto a Radio Anch’io Sport: «Abbiamo cercato una mediazione per garantire equità e salvaguardare le esigenze europee. Lo spareggio è possibile ma improbabile».

Lo scenario: scudetto venerdì, o tutto rinviato a Roma

Se il Napoli dovesse vincere, sarebbe campione d’Italia a prescindere dal risultato dell’Inter. Ma in caso di sconfitta dei partenopei e pareggio dei nerazzurri, le due squadre si ritroverebbero a pari punti. In tal caso, il regolamento prevede uno spareggio secco per lo scudetto, in programma lunedì 26 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Un’eventualità remota, ma non impossibile. Per questo le tensioni restano alte e la pressione sulle due squadre è palpabile. Anche perché entrambe si giocheranno il tutto per tutto senza i rispettivi allenatori in panchina: Antonio Conte e Simone Inzaghi, espulsi nell’ultima giornata, sono stati squalificati per un turno. Stessa sorte per Baroni (Lazio), Conceicao (Milan) e Chivu (Parma), in un finale di stagione infuocato.

Le altre sfide: Europa e salvezza in una domenica da brividi

Il weekend non sarà solo lotta scudetto. Il sabato sarà dedicato alle “inutili” Bologna-Genoa (ore 18) e Milan-Monza (20.45), con i felsinei già in Europa League grazie alla Coppa Italia e i brianzoli aritmeticamente retrocessi.

Tutte le emozioni si concentreranno invece nella serata di domenica, quando alle 20.45 si giocheranno in contemporanea sei gare fondamentali per le ultime speranze europee e per evitare la retrocessione:

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Occhi puntati soprattutto su Empoli e Verona, invischiate nella lotta per non scendere in Serie B, e sul duello europeo tra Torino e Roma, con i granata che sperano nell’ultimo colpo per tornare in Europa.

Conclusione: un finale che fa bene alla Serie A

Un campionato che si decide all’ultima giornata, con un possibile spareggio tricolore e con tante squadre ancora in bilico: è il tipo di suspense che mancava da anni alla Serie A. Venerdì si scriverà una pagina di storia. E, chissà, lunedì 26 maggio potrebbe esserci un’epica coda finale.

