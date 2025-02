Napoli-Udinese 1-1, Conte: "Meritavamo di più" (Video)

Napoli-Udinese 1-1, Antonio Conte: "Meritavamo di più, ma stiamo facendo qualcosa di straordinario"





Il Napoli di Antonio Conte non va oltre il pareggio contro l'Udinese al Maradona. Un 1-1 che lascia l'amaro in bocca ai partenopei, protagonisti di una gara in cui hanno creato tanto senza riuscire a concretizzare.

A fine partita, il tecnico azzurro ha analizzato la prestazione dei suoi, evidenziando le difficoltà incontrate ma anche la straordinaria crescita della squadra.





Conte: "Ci è mancata la concretezza sotto porta"





Il Napoli era passato in vantaggio nel primo tempo, ma ha subito il pareggio quasi immediatamente, permettendo all'Udinese di rientrare subito in partita.

Questo, secondo Mister Antonio Conte, è stato uno dei momenti chiave del match.





"Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti e di aver permesso all'Udinese di rientrare subito in gara. Questi sono stati i due momenti cruciali della partita. Abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo tirato molto di più in porta, ma quando hai le occasioni devi concretizzarle, altrimenti rischi di andare in affanno."





Nonostante il dominio territoriale, il Napoli non è riuscito a sfruttare le sue occasioni, complice anche la buona organizzazione difensiva dell'Udinese.





"Nel primo tempo abbiamo creato tanto, nel secondo la partita è andata un po’ scemando. Però la verità è che quando pressiamo alto e giochiamo con questa intensità, dobbiamo essere più cinici."





I cambi anticipati e la gestione della partita





Una delle scelte tattiche di Conte che ha destato curiosità è stata la decisione di effettuare cambi con largo anticipo rispetto al solito.

Il tecnico ha spiegato così la sua strategia:





"Al 70' ho cercato di dare energia nuova alla squadra, aumentando alcune situazioni offensive. Ho la possibilità di fare cinque sostituzioni e cerco di sfruttarle nel miglior modo possibile. Non è scritto da nessuna parte che bisogna aspettare l'85' per cambiare."





L'Udinese ha messo in difficoltà il Napoli con le ripartenze e con la fisicità di alcuni elementi, su tutti Lorenzo Lucca.

Conte ha riconosciuto il valore degli avversari:





"L'Udinese è una squadra molto fisica e con giocatori interessanti. Alcuni di loro, secondo me, li vedremo presto in squadre importanti. Noi abbiamo pressato alto e siamo stati bravi a limitare le loro ripartenze."





Un’occasione persa? Guardiamo solo a noi stessi





Il pareggio lascia un po' di rimpianti anche in chiave classifica.

Il Napoli avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni e mettere pressione all'Inter.

Ma Conte smorza le polemiche:





"Non dobbiamo pensare agli altri, ma solo a noi stessi. Se c’è un rammarico, è per i punti persi nella corsa all’Europa, ma ripeto: stiamo facendo qualcosa di straordinario. I ragazzi danno tutto in ogni partita, lo si è visto anche oggi, quando sono usciti dal campo stremati. Dobbiamo continuare su questa strada."





Con questo risultato, il Napoli allunga la sua striscia di imbattibilità a nove partite consecutive.





"Stiamo costruendo qualcosa di importante. Fidatevi, lo dico col cuore in mano: questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario."





Un messaggio forte e chiaro, che testimonia la fiducia di Conte nel percorso intrapreso.

Il Napoli ora guarda avanti, con la determinazione di chi vuole trasformare le occasioni sprecate in punti pesanti per il futuro.