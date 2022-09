Nas su 945 ambulanze, 46 non a regola. Quasi un centinaio violazioni contestate, da sicurezza a pulizia

ROMA, 06 NOV - Sono state 945 le ambulanze sottoposte a controllo da parte dei Nas in una operazione scattata in tutta Italia nell'ultima settimana e che ha fatto rilevare quasi un centinaio di violazioni e 46 mezzi non a norma per la sicurezza degli operatori e delle persone trasportate a bordo. Sono state 15 le violazioni penali e 29 quelle amministrative, rilevando la mancanza di protocolli e di procedure di pulizia e sanificazione dei vani dei mezzi sanitari (in 16 casi) , di mancato possesso ed uso di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti e camici monouso a volte privi di certificato di conformità o smaltiti in modo irregolare (13 episodi contestati).



Le attività di controllo originano da un episodio, riscontrato nella provincia di Napoli, di accertata assenza di adeguate procedure preventive e di sanificazione dei mezzi di emergenza impiegati nel trasporto di pazienti, sia con patologie ordinarie che riconducibili all'infezione da Covid-19, con potenziale rischio di diffusione del contagio.



Altre 51 irregolarità penali ed amministrative hanno riguardato per la prevenzione degli incendi, la presenza di farmaci e dispositivi medici scaduti di validità a bordo dei mezzi e l'uso dei veicoli sanitari in destinazioni d'uso diverse da quelle previste.



Proprio a causa di gravi carenze igienico-gestionali e di impiego di mezzi in attività non consentite è stato eseguito un provvedimento di divieto d'uso di 4 veicoli di un'azienda privata ed un fermo amministrativo di un veicolo-ambulanza non impiegabile per servizi di pronto intervento sanitario.