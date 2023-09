Nasce Fermata Bus Viale Lenin nel cuore di Baia Verde. Consigliere Luise ed assessore Maisto: “Promessa mantenuta"

CASTEL VOLTURNO. Fermata Bus Viale Lenin 349, Baia Verde. Un punto di sosta come tanti, direbbe qualcuno, ma se lo stesso viene accostato alla città di Castel Volturno, tutto assume un altro senso. Si tratta del frutto del lavoro svolto con parsimonia dal consigliere Antonio Luise e dell’assessore Giuseppe Misto, i quali, dopo due anni e mezzo di operato amministrativo, sono riusciti a creare una fermata per le linee del bus nel cuore pulsante di Baia Verde, a ridosso della rotonda centrale. Un grande obiettivo raggiunto, che bissa quanto ottenuto per l’apertura del Parco Oasis, ormai vissuto attivamente da residenti e villeggianti. Fatti concreti che stanno migliorando la vivibilità della località castellana, richiestissima da turisti campani e non.

Le tratte, riportate sul sito ufficiale di AIR Campania (www.comune.castelvolturno.ce.it / www.aircampania.it), sono le seguenti: 01 - NA - Mondragone - Castel Volturno - Napoli (P.le Tecchio; 05 - NA - Aversa - Castel Volturno (Pinetamare); 06 - NA - Mondragone - Aversa; 08 - NA - Mondragone - Castel Volturno - Napoli (Metrò Piscinola); 16 - NA - Villa Literno - Castel Volturno (Pinetamare) - Mondragone (Linea Scolastica); 17 - NA - Castel Volturno (Pinetamare) - Mondragone (Linea Scolastica); 07 - CE - Caserta - Capua - Castel Volturno.

“Abbiamo spinto per la creazione di questo punto di sosta dei bus poiché riteniamo che i collegamenti sul territorio abbiano un impatto decisivo sulla vivibilità dello stesso - affermano l’assessore ed il consigliere all’unisono -. Spesso abbiamo raccolto istanze di anziani e giovani, costretti a recarsi alla fermata più vicina posta sulla Domiziana per prendere il pullman. Abbiamo aggiunto un altro tassello importante al mosaico della riqualificazione dell’intera località e siamo riusciti a mantenere una promessa. Sarà possibile consultare gli orari sul sito ufficiale di AIR CAMPANIA e sono previste corse per le città di Caserta e Napoli. Un ringraziamento speciale va ad AIR CAMPANIA, nello specifico all'amministratore Acconcia, al suo staff tecnico capeggiato dall'ingegner Petronelli - concludono - ed al sindaco Luigi Petrella”.