Nasce “La costa dei Gigli”: buone pratiche amministrative e naturalistiche nello ionio catanzarese

SELLIA MARINA 20 AGO - Importante riconoscimento ambientale-turistico è stato attribuito ai Comuni di Sellia Marina, Cropani e Simeri Crichi sulla costa ionica catanzarese da parte di Legambiente e Turing Club che per la prima volta nell'edizione 2020 della Guida Blu hanno inserito il comprensorio “Costa dei Gigli” assegnando 2 vele ai comuni suddetti.

La Guida Blu edita dal Turing Club e redatta da Legambiente, prende in considerazione oltre 400 localita' balnearie ed assegna ogni anno (sulla base di 10 macro criteri e oltre 100 parametri) da 1 a 5 vele per premiare il mare piu' bello della nostra Penisola.

I sindaci Francesco Mauro -Sellia Marina, Piero Mancuso -Simeri Crichi- e Raffaele Mercurio -Cropani- hanno espresso piena soddisfazione e orgoglio per l’importante riconoscimento ambientale perché la

“Costa dei gigli” verrà annoverata tra quelle più belle della Calabria ed inserite nei circuiti turistici nazionali.

Le politiche ambientali attuate dai tre comuni catanzaresi sono frutto di “attenzioni” particolari verso le tematiche ambientali e quindi verso la risoluzione di atavici problemi come la depurazione, la qualità delle acque, la raccolta differenziata, i servizi turistici, la sicurezza balneare, la educazione e l’informazione ambientale.

A tal proposito è intenzione delle Amministrazioni Comunali insignite, coordinate da Legambiente, avviare un programma di iniziative volte alla riqualificazione ed al miglioramento dell’ambiente “dunale” e "vegetazionale" dei territori costieri interessati.

Segnalo con piacere, inoltre, che il Comune di Sellia Marina, Bandiera Blu 2018-2019-2020, è impegnato anche nel miglioramento della mobilità sostenibile ed alla riqualificazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale caratterizzato dalla fascia ripariale marina.

Un ringraziamento particolare va ad Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale aree protette e biodiversita', di Legambiente per aver segnalato le nostre localita' da inserire nell'edizione 2020 della Guida Blu e ad Anna Parretta , presidente di Legambiente Calabria, che non ha fatto mancare il suo sostegno e attenzione alle iniziative che stiamo realizzando per valorizzare l'offerta turistica del comprensorio.

L’importante sodalizio con Legambiente continuerà nel segno della buona pratica amministrativa in modo sinergico e competivo con altri comuni costieri; così come il richiamo di Papà Francesco Giovanni nell' Enciclica LaudatoSi a “coltivare e custodire” la casa comune introducendo e avviando modelli di economia circolare, che in questo caso significa risistemare,riqualificare, manutenere, rinnovare, ricostruire, riciclare, rigenerare e rifiutare la logica dello “scarto” in tutte le sue declinazioni.

Siamo soddisfatti di quanto fin qui fatto ma, consapevoli che ancora tanto resta da fare, insisteremo nelle buone pratiche amministrative e naturalistiche convinti che potranno dare ottimi esiti se la partecipazione dei cittadini non verra’ mai meno.

*Architetto - delegato ai Lavori pubblici e Urbanistica del Comune di Sellia Marina

Giuseppe Madia