Nastro Rosa Tour sbarca a Catanzaro: vela, degustazioni e spettacolo sul mare

Vela, sport e sapori al Porto di Catanzaro: il Nastro Rosa Tour infiamma la costa

CATANZARO – Dal 16 al 18 giugno 2025, l’area del Porto nel Quartiere Marinaro di Catanzaro si trasformerà nel cuore pulsante del Marina Militare Nastro Rosa Tour, prestigioso evento nazionale dedicato alla vela, al mare e alla cultura marittima. Per il secondo anno consecutivo, Catanzaro è l’unica città calabrese selezionata per ospitare una tappa di questo importante tour, confermandosi punto di riferimento nel panorama nautico e turistico italiano.

L’inaugurazione del villaggio è prevista per lunedì 16 giugno alle ore 10:00. L’intero porto si animerà con un ricco programma che abbraccia sport, enogastronomia, intrattenimento e momenti di riflessione. Già nella serata di lunedì, alle 19:00, sarà presentato il volume “Diario di Bordo 2024”, testimonianza viva del mondo della vela e delle storie che lo attraversano.

Per tutta la durata dell’evento, dalle 11:00 alle 19:00, i visitatori potranno partecipare a workshop dimostrativi organizzati da associazioni sportive locali, che offriranno esperienze dirette con surf, windsurf, diving, pesca sportiva e vela. Ogni giorno, a partire dalle ore 18:00, non mancheranno degustazioni di prodotti food & beverage, con particolare attenzione ai sapori autentici della Calabria.

Tra sport e cultura, il mare come filo conduttore

Il 16 giugno, dalle 11:30 alle 18:00, riflettori puntati sulla campionessa italiana di kiteboard Alice Ruggiu, protagonista di spettacolari dimostrazioni in diretta radio.

Il giorno successivo, martedì 17, si entrerà nel vivo con due talk tematici: alle 17:30, il focus sarà su “Bandiera Blu, Catanzaro il mare è per tutti”, un approfondimento sul turismo inclusivo come strumento di crescita sociale ed economica. Alle 18:30 si parlerà invece della valorizzazione turistico-culturale del Golfo di Squillace, con il progetto “Nei luoghi di Cassiodoro”.

Alle 19:00, Arsac guiderà una degustazione di oli tipici, preludio alla solenne Cerimonia della Bandiera Blu delle ore 20:00, un riconoscimento importante per la qualità delle acque e dei servizi balneari.

Musica, premi e tradizione

Le serate si chiuderanno in musica con i concerti di Pazz (16 giugno) e Classic Mode (17 giugno), entrambi dalle ore 21:00 in poi. A disposizione dei visitatori anche il Trenino del Mare a cura di AMC, per spostarsi comodamente nell’area portuale. Gran finale mercoledì 18 giugno alle ore 19:00 con la Cerimonia di Premiazione, momento simbolico che saluterà una tre giorni intensa, vissuta tra emozioni e bellezza.

Una vetrina per la città e la Calabria

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour non è solo uno spettacolo sportivo, ma anche un’occasione per promuovere le eccellenze del territorio. Catanzaro, con il suo porto e la sua vocazione marittima, si conferma protagonista di un percorso che unisce tradizione e innovazione, sport e cultura, con lo sguardo sempre rivolto al mare.

