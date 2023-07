Nations League: Italia-Olanda 3-2

L'Italia campione d'Europa, ha conquistato il terzo posto nella Nations League. La squadra di Roberto Mancini ha sconfitto i padroni di casa dell'Olanda 3-2 nella partita per il terzo posto a Enschede.

Le reti degli azzurri, che avevano saltato la finale dopo l'1-2 con la Spagna, sono state segnate da Federico Dimarco dell'Inter (6'), Davide Frattesi (20') e Federico Chiesa (72'). Gli olandesi, molto più impegnati nella ripresa, sono riusciti a recuperare solo grazie a Steven Bergwijn (68') e Georginio Wijnaldum (89').

La "Squadra Azzurra" è partita da subito alla grande passando in vantaggio al sesto minuto di gioco. Con il primo tiro in porta di Dimarco 0-1. Retegui sbaglia un tiro laterale, nel secondo tentativo Raspadori gioca di tacco a Dimarco, che salda il pallone nell'angolo destro.

Entrambe le squadre si sono scese in campo con una certa spinta offensiva, gli olandesi tuittavia non sono riusciti a creare occasioni chiare. L'Italia sale a 0:2 dopo 20 minuti di gioco. Dimarco si fa spazio sulla sinistra e lì serve Raspadori. Quest'ultimo inizialmente perde palla, ma Gnonto può servire Frattesi, che si inserisce liberamente davanti a Bijlow. Il gol ha resistito anche a un controllo del VAR per un possibile fallo di mano.

L'Italia ha ancora la possibilità di prendere la decisione preliminare prima del break con Dimarco, ma sbaglia di poco Kreuzeck (27°). L'Olanda sbaglia il gol con Gakpo, che dopo essere stato messo in scena da Simons, calcia di poco a lato del secondo palo (40').

L’Olandas rende il gioco di nuovo emozionante, Koeman, allenatore di Bond, reagisce in contropiede e cambia tre volte. Entrano in gioco Bergwijn, Wijnaldum e Weghorst e l' Olanda trova subito la prima occasione: Gakpo riceve un buon passaggio di van Dijk, ma Donnarumma reagisce altrettanto bene (47'). Al 68' gli olandesi segnano: Bergwijn prende palla sul palo destro e la insacca in angolo (68').

La gioia degli olandesi dura poco: Chiesa segna l'1:3 al 72' di gioco, colpisce l'angolo più lontano dall'interno del palo. Dopo un calcio di punizione bloccato, Weghorst, che è stato sostituito, ha segnato il 2:3, ma l'attaccante era in fuorigioco. All'89 ', l'Olanda ha reso di nuovo emozionante la partita, ma il gol di Wijnaldum è arrivato troppo tardi.