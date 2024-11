Navarra Editore al “Malta Book Festival” dal 6 al 10 novembre. Ottavio Navarra: “Grazie all’Istituto Italiano di Cultura per averci scelto”

Quattro giorni dedicati alla letteratura e alla sostenibilità, in un contesto culturale internazionale.

Il “Malta Book Festival” giunge alla quarantacinquesima edizione, in programma dal 6 al 10 novembre nell’isola.

Tra i protagonisti, anche Navarra Editore: una realtà palermitana di respiro nazionale, e non solo, che l’Istituto Italiano di Cultura di Malta ha scelto, insieme a due librerie e a un’altra casa editrice, quale ospite nello stand allestito per l’occasione al “Malta Fairs & Conventions Centre”.

È la prima volta che Navarra Editore partecipa all’evento.

“Siamo felicissimi e orgogliosi di rappresentare l’editoria italiana in uno scenario cosmopolita – afferma Ottavio Navarra, che sarà presente ai lavori della rassegna – e ringraziamo l’Istituto Italiano di Cultura per averci scelto e per il grande impegno profuso nell’ambito del Festival”.

“Sarà un’interessante occasione – conclude l’editore – per incontrare la comunità di lettori in lingua italiana che vive a Malta: una realtà molto forte e altrettanto attiva culturalmente”.