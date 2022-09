'Ndrangheta: chiusa officina per auto in Brianza.

MONZA, 26 SET - Un'autofficina di Giussano (Monza) è stata sottoposta a chiusura preventiva a seguito di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Monza. Il titolare è ritenuto vicino all'ndrangheta.



I carabinieri e la Polizia Locale hanno proceduto nel pomeriggio di ieri a chiudere i battenti dei locali adibiti a riparazione di autoveicoli, intestati ad un 33enne di origini calabresi, con precedenti per porto abusivo di armi.



Secondo quanto accertato dalla DIA di Milano e da quella di Reggio Calabria, grazie alle indagini dei carabinieri, sono emersi "molteplici elementi sintomatici della vicinanza della società ad ambienti 'ndranghetisti, dalla quale si ritiene derivi un rischio concreto di cointeressenza della criminalità organizzata nella gestione societaria", come si legge nel provvedimento.