'Ndrangheta: De Raho, infiltrata in tanti comuni al nord

NAPOLI, 25 GIUGNO - La 'Ndrangheta è infiltrata in numerosissimi Comuni del nord, è presente in tutte le regioni. È evidente che la politica regionale e comunale deve muoversi per impedire che le organizzazioni mafiose continuino a infiltrarsi sovvertendo il sistema economico e per consentire alle imprese sane di lavorare perché laddove c'è mafia non ci sono lavoro e sviluppo". Così il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, in merito all'arresto del boss Aracri e dei suoi figli nel comune di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. "Credo - ha concluso - che oggi l'obiettivo primario di chi ha il dovere di soddisfare l'interesse pubblico della collettività sia bloccare le mafie".