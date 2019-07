'Ndrangheta: esponente cosca Mancuso fermato per estorsione

NICOTERA (VV), 18 LUGLIO - Un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Tropea è in corso, col coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, per l'esecuzione di un decreto di fermo a carico di due persone accusate in concorso di estorsione. In manette sono finiti un esponente apicale della famiglia di 'ndrangheta dei Mancuso e un suo sodale. I particolari verranno forniti in mattinata nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Comando provinciale carabinieri di Vibo Valentia alla presenza del capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri.

Seguono aggiornamenti