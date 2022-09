'Ndrangheta: estorsioni a imprenditori, 5 arresti. Operazione della Ps contro la cosca De Stefano

'Ndrangheta: estorsioni a imprenditori, 5 arresti. Operazione della Polizia contro la cosca De Stefano

REGGIO CALABRIA, 25 FEB - Un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, è in corso per l'esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di elementi di vertice, affiliati e soggetti contigui alle potente cosca di 'ndrangheta De Stefano operante a Reggio.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione ai danni di affermati imprenditori, aggravate dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. Gli investigatori della Squadra mobile, coadiuvati dagli equipaggi dell'Ufficio Volanti della Questura di Reggio Calabria, stanno eseguendo anche perquisizioni domiciliari a carico degli indagati.

I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri terrà alle 10.30 tramite piattaforma Lifesize con la partecipazione del questore Bruno Megale, del dirigente della Squadra mobile e della Sezione criminalità organizzata.