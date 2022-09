'Ndrangheta: ex sindaco San Giorgio, viaggi Prettico da amici (Video)

'Ndrangheta: ex sindaco San Giorgio,viaggi Prettico da amici. "L'ho conosciuto quando era candidato, me lo presentò Grimod"

AOSTA, 24 GIU - I viaggi di Nicola Prettico a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) erano legati al fatto che lui "aveva amici giù, lo invitavano tutti. Era molto popolare tra i miei compaesani, lo invitavano per scendere e stare insieme".



Lo ha detto Vincenzo Marrapodi, sindaco di San Giorgio Morgeto dal 1986 al 1988 e dal 1993 al 2001, nel processo Geenna con rito ordinario, sentito oggi nell'aula del tribunale di Aosta come testimone della difesa del consigliere comunale (sospeso) del capoluogo valdostano imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso.



"Ho conosciuto Prettico per il fatto che è stato candidato, me l'ha presentato Guido Grimod", ex sindaco di Aosta, "ha un anno in più di mia figlia, negli anni è nato un rapporto di amicizia. Quando venivo in Valle d'Aosta ci incontravamo quasi sempre", ha detto Marrapodi rispondendo all'avvocato difensore, Nilo Rebecchi. "Nel 2001 - ha ricordato l'allora primo cittadino di San Giorgio Morgeto - sono stato invitato dall'allora sindaco" di Aosta "per cominciare a costruire un'amicizia tra le nostre comunità".



Riguardo ai viaggi di Prettico, durante un colloquio del gennaio 2016 - citato nell'ordinanza del gip di Torino - tra un artigiano valdostano e Marco Di Donato, presunto capo della locale di 'ndrangheta di Aosta, era emerso che" il consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico "si era recato in Calabria, a San Luca, per partecipare ad una riunione di 'ndrangheta" con un volo Torino-Lamezia Terme.