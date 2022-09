Ndrangheta: "Imponimento", eseguiti altri 5 arresti. Anche ex Assessore Regione Calabria

VIBO VALENTIA, 13 AGO - Nuovo step dell'inchiesta denominata "Imponimento" della Dda di Catanzaro contro il clan Anello di Filadelfia che lo scorso 21 luglio ha portato all'arresto di 75 persone tra soggetti ritenuti affiliati o comunque collegati alla consorteria, imprenditori, amministratori locali ed esponenti delle forze dell'ordine.

I militari del Gico della Guardia di finanza di Catanzaro stanno eseguendo altri cinque nuovi arresti ( tre in carcere e due ai domiciliari) emessi dal gip Giulio De Gregorio, su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri. Per 74 persone si tratta della convalida del fermo del 21 luglio scorso.

A loro si aggiungono altri cinque indagati: Fabio Schicchi, Vincenzo Renda, Giuseppe Fortuna, Romeo Ielapi e Giuseppe Rondinelli, quest'ultimo ai domiciliari. Lasciano il carcere per gli arresti domiciliari l'ex assessore regionale al Lavoro ed ai Trasporti Francescantonio Stillitani (difeso dagli avvocati Gennaro e Ioppoli), il fratello Emanuele Stillitani (avv. Ioppoli), accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Fermo non convalidato, poi, per Mallamace (avv. Gennaro) che è stato rimesso in libertà.