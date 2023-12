Nel ricordo di Pina Majone Mauro all’Uniter

Oggi nei locali dell’Uniter di Lamezia Terme relazione la professoressa Ippolita Luzzo con i suoi Dettagli sul libro Frontiera di Pina Majone Mauro. Queste le parole della presidente Gabriella Colistra “Il 22 novembre, alle ore17,00, sarà con noi Ippolita Luzzo, relatrice abituale dell’ Uniter in ogni mese di novembre.



In questa occasione parlerà di Pina Majone Mauro, poetessa lametina, che frequentò nel periodo in cui questa scriveva le poesie contenute in Frontiera.

Fu un’amicizia, uno scambio di pensieri e riflessioni tra due persone che amavano la scrittura e nello scambio si davano consigli e sostegno.



Non un ricordo lamentoso, dunque, né una dotta dissertazione ma una <> come la stessa Ippolita ha definito il ricordo di un tempo passato ed operoso mentre la poetessa maturava le sue liriche e la scrittrice compilava i suoi Pezzi.

Arricchirà il pomeriggio Giovanna Villella che leggerà, con la consueta bravura, poesie della Majone.”