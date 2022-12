Nel Sannio ragazzo ferito da 20 coltellate, è grave arrestato l'aggressore

Accoltellato 28enne in lite tra giovani, arrestato l'aggressore! Nel Sannio ragazzo ferito da una ventina di coltellate, è grave

BENEVENTO, 08 DIC - I carabinieri della locale compagnia lo hanno trovato agonizzante e privo di sensi in un piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio (Benevento): qui, E.A., 28 anni, è stato prima soccorso e rianimato da un carabiniere, e poi trasferito d'urgenza in eliambulanza dai sanitari del 118 al Policlinico di Napoli dove è stato stabilizzato. Il giovane sarebbe stato colpito da una ventina di coltellate e ora versa in gravi condizioni per le numerose ferite riportate al torace.

Immediate le indagini dei militari che hanno portato alla identificazione e all'arresto dell'aggressore, G.M. di 24 anni di Montesarchio, che, su richiesta della Procurata della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro, è stato rinchiuso nel carcere del capoluogo sannita.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i due sia scoppiata una lite, poi degenerata, e i motivi che l'avrebbero scatenata. (Ansa).

In aggiornamento