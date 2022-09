Nella notte preso di mira l'ingresso del Municipio!

BOVALINO (RC), 15 MAR - “Amarezza e sconcerto per ciò che è accaduto questa notte, intorno alle 03.00, perché si colpisce la casa di tutti i bovalinesi. il responsabile di questo deplorevole atto è stato già individuato grazie al sistema di videosorveglianza che ha ben funzionato e, al momento, sono in corso le attività di riconoscimento. La persona sarà denunciata immediatamente alle Autorità competenti. Ci tengo a dire, inoltre, che non si tratta della solita “ragazzata”, ma la situazione è ben più seria e, per questo motivo, fa ancora più male”. Questo il primo commento rilasciato dal Sindaco, Vincenzo Maesano.

Al momento tutti ci domandiamo: qual è stato il motivo che ha spinto questa persona (se cosi si può chiamare) a compiere questo gesto inconsulto? è stato solo un atto dimostrativo, un gesto di esasperazione o sarà risentimento per l’operato di questa giovane amministrazione che sta operando bene per ridare un volto nuovo al paese? speriamo di avere al più presto la risposta. Seguiranno aggiornamenti.





Pasquale Rosaci