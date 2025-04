New Generation Racing - Domenico Marchio binomio vincente

Si è svolta il 6 Aprile la premiazione riservata ai campioni Calabresi 2024, in una cerimonia che si è svolta presso il Parco degli Enotri in provincia di Cosenza e ha dato lustro ai vari settori dell'automobilismo. La New Generation Racing era presente con il pilota di Tiriolo Domenico Marchio, che con i suoi eccellenti risultati ha messo in risalto se stesso e i colori della NGR.

Domenico Marchio è stato quindi premiato grazie ai suoi ottimi risultati nel Challenge Slalom Calabria e con il pilota Tiriolese che è riuscito a piazzarsi quinto assoluto con la sua Peugeot 106 di classe 1600 e ha trionfato nel gruppo N. Le prestazioni fatte registrare nel 2024, hanno confermato le potenzialità di Marchio che non ha mai abbassato la guardia e ha messo in campo un ritmo di altissimo spessore.

Nel corso del 2024, la Catanzarese New Generation Racing ha conquistato il secondo posto nel Challenge Slalom Calabria nella classifica riservata alle scuderie, confermandosi come sempre con ottimi riscontri in ogni campo.

Il direttivo della Scuderia manda a tutti i propri soci e agli appassionati un augurio di buona Pasqua e ricorda a chi fosse interessato, che il tesseramento per la stagione 2025 scadrà in data 30 aprile.

Ufficio Stampa New Generation Racing