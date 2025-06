New Generation Racing esce rafforzata dal weekend

Tempo di lettura: ~3 min

Nel fine settimana del 14 e 15 giugno, la scuderia Catanzarese New Generation Racing si è presentata al via in due impegni agonistici. La 48^ Catania Etna e il 2⁰ Slalom di Bagnara Calabra, hanno visto i driver NGR impegnati in importanti sfide. Lode ai piloti della scuderia al via, che a modo loro hanno reso onore con piazzamenti importanti.

All'Etna c'era al via Francesco Ferragina che, risolti i problemi di Sortino, è riuscito a conquistare un terzo posto di classe in E2SC-SS 1600 e un sesto posto assoluto, a bordo della sua Elia Avrio. Ferragina è tornato a correre alla Catania - Etna dopo tanti anni, ma l'entusiasmo è rimasto lo stesso e nel suo ha fatto di tutto per agguantare un risultato lodevole. La gara dell'Etna era valida per il CIVM Sud.

Le dichiarazioni del Catanzarese Francesco Ferragina nel post gara: "Per quanto mi riguarda sono abbastanza soddisfatto, soprattutto rispetto a Sortino, dove non eravamo proprio al top per via di alcuni problemi. Qui invece pian piano siamo cresciuti, anche grazie a queste nuove coperture Hoosier, con cui abbiamo dovuto adattare la macchina per far lavorare al meglio la gomma che si è comportata bene. Prendo questo podio sicuramente in modo positivo, visto che sul piano regolamentare siamo penalizzati con il peso rispetto agli altri. Ripensando alla gara direi buona, anche se nella seconda manche per via di un problema sopraggiunto verso la fine ho rischiato qualcosa, ma tutto è andato bene e questo è quello che conta. Sicuramente è stato un piacere tornare qui dopo tanti anni. Alla prossima."

Nel weekend si è svolto anche lo slalom di Bagnara, con la gara che è stata valida per la Coppa Aci Slalom di zona 4 e per il Challenge Slalom Calabria. La scuderia si è presentata con un ottimo numero al seguito.

Vittoria in E2SS 1150 e quarto posto assoluto per Nicola Paola Almirante, che su Wolf GB08 ha affrontato una gara lineare e in crescendo.

Settimo posto assoluto e secondo posto in classe E2SC 1600 per il cosentino Eugenio Scalercio, che a modo suo ha cercato di portare a casa un buon risultato e alla fine ha trovato la top dieci assoluta sulla sua Osella PA21 J. La gara di Bagnara per Scalercio, è servita soprattutto come test per capire se i problemi avuti a Fasano sono stati risolti e per avere pronta la macchina per i prossimi impegni.

Gran gara nel gruppo E1 per Saverio Barberio, che ha vinto la classe 1150 sulla sua Fiat 127. Barberio ha poi raccolto un bel terzo posto di gruppo e ha sfiorato la top dieci assoluta per un nulla, ma come al solito si è dimostrato competitivo.

Sempre nello stesso gruppo, buona gara anche per Andrea Caroleo che si è piazzato quarto di gruppo e ha trionfato in classe 1600 Turbo con la sua Renault 5 GTT. Una gara che sicuramente da sempre più certezze a Caroleo sul proprio valore.

Quinto posto di gruppo e vittoria in classe +2000 per Rosario Scerbo che su Renault 5 ha condotto con un bel ritmo prendendosi le meritate soddisfazioni. Sempre nella stessa classe, secondo posto per Antonio Canino su Renault 5.

In gruppo A, solida la gara di Alberto De Gregorio che ha conquistato un terzo posto in 1150, sfiorando tra l'altro il secondo posto per un nulla in una classe che si è dimostrata combattuta. De Gregorio con la sua Fiat Seicento Sporting dimostra sempre più confidenza ed un buon approccio.

Tra le 2000, ritiro amaro per Pasquale Pirroncello sulla sua Renault Clio.

Nel gruppo N gara proficua per Domenico Marchio, che sulla Peugeot 106 di classe 1600 ha trovato un secondo posto di gruppo e di classe. Una buona prova quella del pilota di Tiriolo, che si riscatta da quei podi sfiorati e che con impegno aveva provato a conquistare in precedenza e a Bagnara ha avuto ragione.

Bel podio in RS 1400 per Francesco Pio Santise, che sulla sua Peugeot 106 ha svolto una gara buona dal punto di vista dell'approccio, andandosi anche a piazzare sesto di categoria, confermando la crescita del catanzarese.

Nell'ambito scuderia, la New Generation Racing a Bagnara si è piazzata seconda nel trofeo riservato alle stesse.

Ufficio Stampa New Generation Racing