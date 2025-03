New Generation Racing: Premiati(o quasi) i propri campioni 2024 ma che "grave dimenticanza"

Nel fine settimana appena concluso, si sono svolte a Roma le premiazioni Aci e chi nel 2024 ha acquisito un titolo è stato convocato per ritirare il proprio premio. Nel momento di "festa", c'è comunque da sottolineare una grave mancanza da parte di chi avrebbe dovuto onorare un licenziato, cioè la federazione.

Per quanto riguarda i successi, grande soddisfazione invece per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, che ancora una volta agguanta ottimi risultati.

Uno dei piloti premiati è stato Angelo Mercuri, con il pilota di Lamezia Terme che si è visto riconoscere lo "status" di Campione Italiano Bicilindriche dopo i numerosi successi acquisiti lo scorso anno in salita e che gli hanno permesso di conquistare il decimo titolo Italiano a bordo della sua Fiat 500.

Chi doveva essere premiato era anche il Siculo Francesco Lombardo, vista la sua affermazione nel CIVM Sud in E1 1400 sulla sua Peugeot 205, ma non è stato "onorato" di un invito. L'amarezza ci sta tutta, soprattutto quando un pilota fa dei sacrifici per affermarsi con ottimi risultati e lo stesso non viene tributato, come è successo con altri. La differenza spesso non la fa un trofeo, ma il pensiero di chi dovrebbe tutelare i piloti ma gli stessi spesso sono messi in secondo piano. Lombardo avrebbe indubbiamente meritato di essere preso in considerazione, ma non si tratta di pietismo, ma solo di riconoscere a "Cesare quel che è di Cesare". Chi doveva invitare un vincitore ad una premiazione, in questo caso non ha fatto il proprio dovere e quindi ci chiediamo il perchè. Ci si augura sia solo un immenso e grave errore e che al pilota possa essere dato il giusto risalto. Totale l'amarezza del pilota nelle sue parole: "Tutti noi facciamo immensi sacrifici per correre e poi ricevere questa grave mancanza nei confronti di un licenziato, penso sia irrispettoso. Onestamente la reputo una gravissima negligenza del sistema. Aver vinto nel CIVM Sud e poi non essere nemmeno invitato, la dice lunga sulla mancanza di rispetto nei miei confronti."

Tra quelli premiati, è stato presente anche il Catanzarese Francesco Ferragina che dal 2025 vestirà i colori NGR. Per correttezza c'e da sottolineare che il successo conquistato nel CIVM Sud in E2SC 1600 su Elia Avrio da parte di Ferragina, si è verificato quando lo stesso era in un'altra scuderia. Ci auguriamo che Ferragina riesca a portare a casa altri successi con i nostri colori.

Ufficio Stampa New Generation Racing