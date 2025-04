New Generation Racing verso Gambarie

La New Generation Racing si conferma sempre più attiva e quando ci sono eventi alle porte la scuderia catanzarese sa rispondere presente, ed infatti la stessa sarà impegnata nel primo appuntamento agonistico stagionale tra i birilli, cioè il 9⁰ Slalom di Gambarie.

Al 9⁰ Slalom di Gambarie saranno sei i portacolori NGR al via e la gara in provincia di Reggio Calabria sarà valida per il Campionato Italiano Slalom, per il Trofeo Bicilindriche e per il Challenge Slalom Calabria. La voglia di far bene è evidente come al solito per la New Generation Racing e sicuramente i piloti al via faranno del loro meglio per rispettare la tradizione.

Gran voglia di ripartire per Domenico Marchio, che non solo cercherà di iniziare bene ma vorrà confermarsi dopo l'ottima stagione 2024 e lo farà ancora a bordo della sua fidatissima Peugeot 106 di gruppo N classe 1600.

Nel gruppo A il giovane under 23 Alberto De Gregorio, porterà allo start la sua Fiat Seicento Sporting e punterà al risultato di rilievo in classe 1150.

Nel gruppo E1, trio NGR con Alfredo Rotella e Andrea Caroleo che sulle loro Renault 5 GT Turbo proveranno a dire la loro in E1 1600T, mentre in classe +2000 ci sarà Rosario Scerbo sempre su Renault 5.

In E2SH, Cesare Leone vorrà inaugurare la sua stagione con un buon risultato e andrà a caccia della vetta a bordo della sua Fiat X1/9 di classe 2000.

Un appuntamento impegnativo nella giornata di Domenica 27, che vedrà i piloti allo start affrontare una ricognizione iniziale con le manche di gara a seguire.

Ufficio Stampa New Generation Racing