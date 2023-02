Next School prima scuola primaria in Sicilia a offrire il Cambridge Primary

Ragusa - Next School, Scuola Primaria Bilingue di Ragusa, è stata selezionata da Cambridge Assessment International Education per offrire il programma di livello mondiale Cambridge Primary, unica Scuola Primaria in Sicilia.



Cambridge Primary è un programma educativo internazionale applicato in più di 1300 scuole primarie in oltre 110 paesi in tutto il mondo. È rivolto a studenti di età compresa tra 5 e 11 anni. Sviluppa abilità e comprensione in inglese, matematica, scienze, ICT (Information & Communication Technologies) e Cambridge Global Perspectives, una materia interdisciplinare che ispira gli studenti a essere curiosi e pensare in modo indipendente.



Gli strumenti di valutazione sono integrati in Cambridge Primary per aiutare gli insegnanti a identificare i punti di forza e di debolezza degli studenti e monitorare il loro sviluppo man mano che progrediscono attraverso l'istruzione primaria.



Christine Özden, amministratore delegato di Cambridge Assessment International Education, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che Next School è entrata a far parte della nostra comunità globale di scuole primarie di Cambridge, prima e unica in Sicilia, e non vediamo l'ora di instaurare una relazione lunga e produttiva con loro. Cambridge Primary avvia gli studenti in un viaggio educativo attivo e creativo, costruendo una solida base per le fasi successive dell'istruzione."



Lorenza Schininà, fondatrice di Next School, commenta così questo importante traguardo: "Da Next School abbiamo sempre messo al centro l'importanza di apprendere la lingua inglese, fin dall'infanzia, come strumento per relazionarsi con il mondo e comprenderlo. Essere riusciti, dopo appena 5 anni di attività, a soddisfare gli stringenti requisiti richiesti da Cambridge Assessment International Education ed essere entrati a far parte di questa importante comunità è per noi un motivo di orgoglio e un ponte per collegare la nostra città al mondo intero."

CONTATTI

Lorenza Schininà, Fondatrice Next School

lorenzaschinina@nextschool.it

RECAPITI NEXT SCHOOL

Via Psaumida 15/A Ragusa

+39 0932 080088

info@nextschool.it

