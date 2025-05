Nicola de Cesare è il nuovo CEO di Gruppo Spaggiari Parma

Tempo di lettura: ~3 min

Gruppo Spaggiari Parma, realtà storica e leader nell’Education Technology in Italia, annuncia la nomina di Nicola de Cesare come nuovo Chief Executive Officer. Con una significativa esperienza internazionale in ambito consulenziale e digitale, de Cesare guiderà il Gruppo in una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di accelerarne il percorso di crescita in Italia e all’estero, rafforzando il ruolo strategico del digitale nella trasformazione della scuola.

Grazie a un solido background nel mondo dell’innovazione, dello sviluppo di business e delle acquisizioni strategiche, de Cesare porta in Gruppo Spaggiari Parma una visione da “manager-imprenditore”. Un approccio dinamico e concreto che punta a valorizzare le competenze interne, rafforzare il posizionamento del Gruppo nel settore EdTech e guidare e accelerare lo sviluppo e la digitalizzazione della scuola, rafforzando il ruolo strategico del digitale nella sua trasformazione, in linea con la missione sociale del Gruppo di renderla più equa, accessibile e sostenibile.



“In Spaggiari ho trovato un posizionamento unico: una realtà che coniuga tecnologia, impatto sociale e visione nel panorama educativo, offrendo soluzioni per la scuola a 360°, dal registro elettronico ClasseViva – che già connette oltre 2,5 milioni di utenti al giorno – ai software per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi scolastici”, commenta de Cesare. Un patrimonio che – secondo il nuovo CEO – deve evolvere con una missione anche sociale: sviluppare strumenti che liberano tempo per l’insegnamento, migliorano l’apprendimento degli studenti e rendono la scuola più equa, accessibile e sostenibile.



De Cesare raccoglie, dunque, una sfida ambiziosa: guidare Gruppo Spaggiari Parma verso una crescita internazionale, con l’obiettivo di offrire una piattaforma integrata che aggrega soluzioni e competenze a livello internazionale, diventando punto di riferimento per l’intero ecosistema scolastico. A tal scopo si intende, inoltre, accelerare l’adozione di nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, concepita come strumento per potenziare ricerca, autonomia e capacità critica degli studenti. “La sfida non è solo quella di usare l’AI, ma di insegnare a comprenderla e governarla, trasformandola in alleato consapevole della didattica”, commenta.



Classe 1976, ingegnere elettronico con MBA presso INSEAD, de Cesare ha maturato oltre 15 anni di esperienza manageriale tra Europa, Stati Uniti e Asia, lavorando per realtà innovative come Technogym, Compass e Tre. Esperto in sviluppo di nuovi modelli di business, digitalizzazione e internazionalizzazione, arriva in Gruppo Spaggiari Parma dopo aver guidato la Direzione E-Commerce & International Markets di Compass e il lancio del marchio HeyLight.



Dal 2023, Ambienta SGR, uno dei più grandi ed esperti asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha investito in Gruppo Spaggiari Parma, acquisendone una quota di maggioranza per accelerarne la crescita nel settore EdTech e supportare l’ambizioso programma di sviluppo della società.

Uno sviluppo che si sta già concretizzando con l’acquisizione di realtà sinergiche come La Fabbrica – Società Benefit, con l’obiettivo di dare vita a un polo integrato di competenze per l’education, capace di coniugare contenuti, piattaforme e tecnologia in un’ottica sistemica.