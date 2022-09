Noi e il cellulare… Quando? Quanto? Come? Se ne discute al «Sabato del Villaggio»

Noi e il cellulare… Quando? Quanto? Come? Ne discute al «Sabato del Villaggio» Giuseppe Lavenia, tra i maggiori esperti

LAMEZIA TERME (CZ),29 SETT - Sarà il noto psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia il protagonista del terzo atteso evento del «Sabato del Villaggio», sabato 3 ottobre alle ore 18.00, nella futuristica cornice di Civico Trame di Lamezia Terme. Tema dell’incontro il controverso rapporto tra noi e il cellulare, tema di cui Lavenia è uno dei maggiori studiosi. Ma su quale crinale si muoveranno Raffaele Gaetano e il suo ospite? È lo stesso direttore artistico a rivelarcelo in anteprima: «Il cellulare è uno strumento complesso che affascina tutti, in particolare i ragazzi, ma che nemmeno gli adulti conoscono bene.



Semplifica la vita ma al contempo la rende anche più complicata, perché distrae, non lascia il tempo di vivere il presente, espone a dei rischi. È la chiave di accesso a un universo di potenzialità, ma pensato e rivolto a un pubblico adulto. I nativi digitali sanno usare la tecnologia in modo immediato e naturale e vedono il cellulare come qualcosa di necessario per sentirsi parte di un gruppo, a scuola e in società. Ma qual è l’età giusta per dare ai ragazzi questo strumento? Come si fa a essere sicuri che abbiano i mezzi e le capacità per affrontare il web? Scopriamolo assieme a Giuseppe Lavenia in questo nuovo imperdibile appuntamento del Sabato del Villaggio».

Ora qualche altro cenno biografico sulla protagonista dell’evento. Psicologo e psicoterapeuta, tra i massimi esperti di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, Giuseppe Lavenia affianca all’attività clinica quella di docente di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni. Presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyber Bullismo, pubblica su riviste scientifiche e collabora con note testate giornalistiche di rilievo nazionale e internazionale oltre che con Tv e Radio (Rai, Sky, Mediaset, Radio Capital, Radio 24).

