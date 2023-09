Nomina di Fabio Borrello: un passo avanti per la Calabria - Antonello Talerico di Noi Moderati

Nomina di Fabio Borrello come Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria: Il Ringraziamento di Antonello Talerico di Noi Moderati

Antonello Talerico nella mia veste di Consigliere regionale e di Commissario Regionale del Partito "NOI Moderati", ringrazio il Presidente Occhiuto per aver proceduto alla nomina di una figura altamente competente come quella dell'Avv. Fabio Borrello, quale commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che avrà tra l'altro sede a Catanzaro. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una nota.

La nomina di Fabio Borrello é una scelta che va ben oltre i colori, ma premia la competenza ed i meriti, poiché il Presidente Occhiuto e l'assessore Gallo hanno più volte evidenziato come Borrello abbia ottenuto ottimi risultati nella gestione del Consorzio di bonifica di Catanzaro, per il quale negli scorsi mesi ha avviato un’incisiva azione di riorganizzazione.

Siamo certi che Fabio Borrello, Avvocato di Catanzaro, saprà avviare un importante percorso virtuoso fondato su visione, competenza e lungimiranza, che da noi verranno sempre sostenuti. Antonello Talerico - Consigliere Regionale e Commissario Regionale Noi Moderati