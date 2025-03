Nuoto in Sardegna: Gabriele Cocco bronzo ai Criteria di Riccione

La collezione di metalli sardi continua.



Nel primo giorno dei Criteria dedicato ai maschietti, in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione, si mette in evidenza Gabriele Cocco, allenato da Stefano Masala che ottiene un ottimo bronzo nei 50 farfalla.



Per il nuotatore della SportEr Sassari il tempo 24"39 gli vale anche come record sardo Juniores.

Nella sessione pomeridiana Tommaso Delogu (Sport FullTime Sassari) è quinto nei 400 misti, mentre lo juniores 2 Mattia Rei (SportEr Sassari) nei 200 stile libero è settimo col tempo 1'48"26, nuovo record sardo nella sua categoria.

Migliora il suo personale nei 50 farfalla Salvatore Ciancilla (SportEr Sassari) e poi tanti applausi anche a chi ha messo piede per la prima volta a Riccione come Francesco Madonna, Raffaele D’ Ambrosio (Olbia Nuoto), Riccardo Oggiano (Atlantide), Nicola Gastaldi (Esperia), Andres Atzeni (SportEr Sassari).

Dal Comitato isolano della FIN arrivano i complimenti più sinceri a Gabriele e a tutti i suoi giovani colleghi che si stanno facendo valere in vasca, grazie anche al costante impegno dei loro allenatori e dirigenti.

LE SENSAZIONI BRONZEE DEL TECNICO STEFANO MASALA

Il presidente e anche allenatore della SportEr Stafano Masala racconta come Gabriele è diventato nel tempo un nuotatore interessante: “Questo bronzo è il frutto di un percorso iniziato tre anni fa – narra Masala - costruito con dedizione, professionalità e una visione chiara.



Un lavoro quotidiano che va ben oltre la vasca, grazie anche alla preziosa collaborazione del professor Paolo Penso, che ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del nostro staff tecnico e, a cascata, dell’intera Sporter Academy.



La sua medaglia di bronzo nei 50 delfino (categoria Junior 1), conquistata con il tempo di 24.39, rappresenta un risultato importante: nuovo record regionale juniores e tempo valido per i Campionati Assoluti Nazionali di Riccione, in programma il 16 aprile.



Non è la prima medaglia in assoluto, ma certamente premia l’impegno, la serietà e la coerenza del lavoro portato avanti dalla Sporter e da tutto il team tecnico”.

A chi gli chiede qualcosina di più sul suo atleta medagliato, Masala risponde così: “Gabriele è un ragazzo determinato, con le idee molto chiare, e questa prestazione è una tappa significativa di un percorso che guarda lontano”.

Infine un accenno al lavoro della sua società: “Partecipare ai Criteria con 5 atleti e 17 gare, e aver già ottenuto 3 qualificazioni agli Assoluti con atleti juniores, conferma che siamo sulla strada giusta.



Continuiamo con entusiasmo, consapevoli che i risultati nascono da un lavoro di squadra e da una visione condivisa.”

I RISULTATI

(quarta giornata, lunedì 31 marzo 2025)

Mattino

- Gabriele Cocco – Juniores 1 – SportEr Sassari - 50 farfalla (24"39) – bronzo + record sardo J

- Francesco Madonna – Juniores 1 – Olbia Nuoto – 50 farfalla (25"31) - venticinquesimo

- Salvatore Ciancilla - Cadetti - SportEr Sassari– 50 farfalla (24"21) - quindicesimo

- Tommaso Delogu – J1 – Sport Full Time Sassari – 100 rana (1'04”36) - ventisettesimo

- Andres Atzeni - J1 – SportEr 100 rana - (1'06"65) – trentaseiesimo

Pomeriggio

- Tommaso Delogu – J1 – Sport Full Time Sassari - 400 misti (4'26"24) – quinto

- Mattia Rei – J2 – SportEr Sassari – 200 stile libero – (1'48"26) - settimo

- Lorenzo Pitzanti – Ragazzi 1 – Atlantide – 400 misti – (4'45"51) - ventiquattresimo

- Raffaele D’ Ambrosio – Ragazzi 1 – Olbia Nuoto – 400 misti - (4'47"65) - ventisettesimo

- Riccardo Oggiano – Ragazzi 1 – Atlantide – 100 dorso – (1'00"52) - ventiseiesimo

- Lorenzo Pitzanti – R1 – Atlantide – 100 dorso – (1'01"22) ventisettesimo

- Nicola Gastaldi – J2 – Esperia Cagliari – 400 misti – (4'41"52) - ventiseiesimo