Nuoto in Sardegna: Marcello Guidi argento a Riccione

La sorpresona finale agli Italiani Assoluti di Riccione la riserva il fondista cagliaritano Marcello Guidi che si aggiudica la piazza d’onore nei 1500 stile. Per il rarinantino in forza alle Fiamme Oro, già stella delle acque libere, un altro metallo importante, arrivato grazie al tempo 15’06”91. Ma se i suoi tifosi sono al settimo cielo, lui frena gli entusiasmi: “Non sono soddisfatto al 100% del riscontro cronometrico ottenuto – dice il campidanese - perché sono partito un po' troppo rilassato. Sul finale sono riuscito a cambiare passo e ho scalato posizioni sino all'argento”.



Resta obiettivamente un risultato soddisfacente in previsione dell’imminente prova a Ibiza in Coppa del Mondo nella 10 km.

Nella stessa gara l’esperino dell’esercito Fabio Dalu si classifica al dodicesimo posto con un 15’35”27.

La Sardegna esulta anche quando ci si avvicina al podio come successo alla sassarese Anna Conti (Sport FullTime) che nella finale A dei 200 dorso ottiene il quinto posto (2’14” 45) poco più alto del primato personale. Il suo tecnico Ilario Ierace, manco a dirlo, è felice come una pasqua: “Anna già dalle qualifiche del mattino ha dovuto fare degli sforzi immani – afferma - perché il livello medio del dorso nazionale è salito molto e le atlete spingono parecchio. Nel pomeriggio è riuscita addirittura a migliorarsi con un’ottima gestione della gara, aspetto che ci inorgoglisce perché Anna sta facendo molti sacrifici, dividendosi tra la piscina e la carriera universitaria; pure in quel contesto si sta regalando ulteriori soddisfazioni”.

Vittoria in finale B per Francesca Zucca nei 50 rana, brava nel migliorare il tempo d’ingresso della sessione diurna (31”97). Chiamato ad analizzare la prestazione della sua allieva, l’allenatore Marco Cara sottolinea come l’essere tornata in vasca dopo due giorni di gara non l’ha aiutata ad esprimersi al top, ma è encomiabile il miglioramento riscontrato dalla mattina al pomeriggio. Rimane immutata la contentezza per i bei risultati realizzati nei 100 e 200 metri.



Poi spende due parole anche per l’altro suo assistito, Fabio Dalu: “Non è stato super performante nei 1500 – conclude Cara - ma ottimi sono gli spunti giunti dalle prove sulle distanze più brevi dove a quanto pare ci sta prendendo gusto”.

Martina Fanunza della Promogest si è espressa nei 50 rana finendo diciottesima in 32"49.

L'allieva di Nicola Pau è stata tagliata fuori dalla finale B per un decimo di troppo. È un peccato non essere entrati in finale – argomenta Pau - perché al pomeriggio Martina si sarebbe potuta esprimere al meglio; purtroppo al mattino è incappata in una gara nervosa e poco efficace, ma è tutta esperienza”.

In mattinata si registra anche la prova in batteria dei 50 farfalla da parte di Claudia Tore, (Olbia Nuoto) che le vale il trentasettesimo posto. “È stata condizionata da una brutta partenza – interviene il coach gallurese Carlo Capotosti – non permettendogli di esprimere tutto il potenziale che aveva in corpo, Sicuramente non si tratta di un bel tempo, ma sappiamo dove intervenire per attivare un processo migliorativo”.

Con l’ultima giornata di gare allo Stadio del nuoto riccionese giungono anche gli apprezzamenti del consigliere FIN Sardegna Alessio Suergiu che parla a nome dell’intero Comitato: “Formulo i più sinceri complimenti agli atleti qualificati – rimarca - e ai tecnici Capotosti, Ierace, Masala, Pau, Cara per lo splendido lavoro intrapreso con i ragazzi”.



Stesso pensiero lo rivolgo alle società Rari Nantes, Esperia, Promogest, Olbia Nuoto, SportEr e Sport FullTime per il continuo supporto e sostegno che danno ai loro tesserati”.

RIEPILOGO RISULTATI

OGGI (17/04/2025)

Mattina

Martina Fanunza – 2006 – Promogest – 50 rana (32"49) - diciottesima

Claudia Tore – 2004 – Olbia Nuoto – 50 farfalla – (29”24) – trentasettesima

Pomeriggio

Marcello Guidi – 1997 – Fiamme Oro/Rari Nantes Cagliari – 1500 stile – (15’06”91) - argento

Fabio Dalu – 2000 - Esercito Esperia Cagliari – 1500 stile - (15’35”27) - dodicesimo

Anna Conti – 2003 - Sport FullTime Sassari – 200 dorso – (2’14” 45) - quinta

Francesca Zucca – 2005 – Esperia Cagliari – 50 rana – (31”97) – prima finale B

IERI (16/04/2025)

Gabriele Cocco - 2008 - SportEr Sassari - 100 farfalla (55"97) - personal best - quarantaseiesimo

Anna Conti - 2003 - Sport FullTime Sassari - 100 dorso – (1'04"23) - trentacinquesima

Gianluca Russu - 2002 - Olbia Nuoto - 200 dorso – (2'05"79) - trentaduesimo

Fabio Dalu – 2000 - Esercito Esperia - 200 stile – (1'51"64) venticinquesimo

Francesco Fenucciu - 2004 - Promogest - 200 stile – (1'53"31) - quarantunesimo

Mattia Rei - 2007 - SportEr - 200 stile – (1'56"48) - cinquantaseiesimo

(15/04/2025)

Fabio Dalu - 2000 - Esercito - Esperia - 800 stile – (8'09"65) – Nono (primo serie 2)

Gabriele Cocco - 2008 – SportEr Sassari - 100 stile – (52"12) cinquantesimo – Primato personale

Mattia Rei - 2007 SportEr Sassari - 100 stile (52”62) - Cinquantacinquesimo

Anna Conti - 2003 - Sport FullTime - 200 misti (2'17"81) – (Quinta finale B)

(14/04/2025)

Raffaele Cocco - 2008 - SportEr - 50 farfalla - (25"28) - Quarantaquattresimo

Mattia Rei - 2007 - SportEr - 100 dorso – (59"80) - Cinquantunesimo

Ludovico Bertelli - 2003 - Promogest -100 - rana – (1'04"20) - Trentaseiesimo

Francesca Zucca - 2005 – Esperia – 200 rana – (2'27"99) - Quarta

(13/04/2025)

Francesca Zucca – 2005 – Esperia – 100 rana - (1'07.14) - Quarta

Fabio Dalu – 2000 - (Esercito – Esperia) – 400 stile – (3'53"81) – Quarto - (Finale B)

Martina Fanunza – 2006 - Promogest - 100 rana - (1'10"79)

Nella foto: Marcello Guidi (Foto Giorgio Scala DBM)