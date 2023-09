Nuova Genesi: alcuni componenti del Direttivo lasciano l’associazione.

Non ci sono più le condizioni per proseguire il nostro impegno all’interno di Nuova Genesi, non condividendo né il “modus agenti” interno né il “modus operandi” verso l’esterno. Sono venute completamente meno le prerogative iniziali, a cui si è aderito con entusiasmo e convinzione, volte alla costruzione di progettualità da proporre alle Amministrazioni ed i principi su cui si fondava la nostra collaborazione.

Alla luce quanto suindicato, auguriamo ogni bene a quanti proseguiranno le attività all’interno del movimento in modo da riuscire a costruire quanto prefissato “ab initio”, ma riteniamo, pertanto, conclusa la nostra esperienza nell’associazione.

Con queste motivazioni, Antonello Iuliano, Deborah Casaburi Maria Mauro ed Ivano Marino, componenti del direttivo, hanno rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dal movimento nuovaGenesi