OIA Services Ltd: Dichiarazioni su Operazione Galassi

OIA Services Ltd, proprietaria dei marchi Betaland e Enjoybet dichiara su Operazione Galassia:

REGGIO CALABRIA 18 GEN - società OIA Services Ltd, proprietaria dei brand Betaland e Enjoybet, con riferimento alle notizie di stampa pubblicate oggi circa soggetti coinvolti nell'operazione Galassia della Procura di Reggio Calabria ribadisce che la società prosegue regolarmente con la propria attività di raccolta di gioco con le concessioni rilasciate da ADM nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed in coerenza con le procedure concordate con le Autorità competenti.

Le notizie odierne non comportano, quindi, alcun cambiamento, nè presente nè futuro, dell'operatività dell'azienda come definita a partire dal novembre 2018. La società si tutelerà in ogni sede competente nel caso tali notizie siano strumentalmente utilizzate al fine di porre in dubbio la legittimità dell'operato attuale di OIA Services LTD o di diffondere sul mercato informazioni lesive della reputazione della medesima.

OIA Services Ltd