Oltre 1000 i biglietti già venduti per Enrico Brignano a Reggio Calabria, Atteso al Palacafiore come le Rockstar

E’ grande l’attesa a Reggio Calabria per il megashow di Enrico Brignano fissato per sabato 3 febbraio alle ore 21:00 al Palacalafiore. Già venduti oltre mille biglietti in poche ore.

L’amatissimo e popolarissimo attore comico romano, allievo di Gigi Proietti, porterà anche a Reggio il suo irresistibile “Ma… diamoci del tu!”, lo spettacolo scritto con Manuela D’Angelo, la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi, prodotto da Vivo Concerti. Lo spettacolo aprirà la trentottesima stagione di eventi in Calabria con la direzione artistica e organizzativa di Ruggero Pegna. Imponente l’allestimento scenotecnico che trasformerà il Palacalafiore in un grande teatro, come già accaduto per altri spettacoli comici organizzati dal promoter lametino in questo palasport, da Checco Zalone al trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

“Per questo show reggino sarà il grande pubblico lo spettacolo nello spettacolo – afferma Pegna – La presenza di migliaia di persone piene di voglia di risate e divertimento puro, farà esplodere il Palacalafiore di allegria, più di quanto possa accadere in un teatro!”

La vendita dei biglietti di platea e tribune, tutti numerati, prosegue intanto online su ticketone.it e nei punti autorizzati (Reggio: B’Art, Bcenters e in tutti i punti Ticketone).

Quello che arriverà anche a Reggio è un monologo mozzafiato, intervallato da sorprese, improvvisazioni con il pubblico e trovate sceniche, capace di trascinare tutti in un clima straordinario di buonumore e spensieratezza. Con racconti e aneddoti intrisi d’ironia e da una vena sarcastica irresistibile, battute incalzanti, gagg originali, Brignano porta il pubblico a ridere a crepapelle, spesso fino alle lacrime. Nell’atrio del Palasport sarà pure disponibile il nuovo libro di Brignano, con tanto di autografo, dal titolo “Non facciamone una tragedia” (edito da Einaudi).

Dopo lo show di Enrico Brignano a Reggio, secondo il format collauditissimo di stagione/festival a carattere regionale, altri appuntamenti confermati sono il nuovo spettacolo di Stefano De Martino il 4 marzo al Teatro Rendano di Cosenza e la spettacolare Divina Commedia Opera Musical idal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. Intanto fervono i preparativi anche per un grandissimo e storico evento estivo che dovrebbe essere annunciato a breve. Per informazioni sono disponibili lo 0968441888, il sito ruggeropegna.it e la pagina ufficiale dell’artista.