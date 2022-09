Ombre Di Nuvole di Domenico Mauro al Salone del Libro di Torino

Catanzaro, 14 0tt0bre - Lodevole l’iniziativa di Domenico Mauro, autore del libro “Ombre di nuvole” (da qualche mese pubblicato da Augh! Edizioni del gruppo editoriale Utterson) e Rosanna Fabiano, insegnante di Filosofia al Liceo classico Galluppi di Catanzaro (che ha curato la prefazione del libro). A causa della distanza fisica e anche di quella “sociale” determinata dalla pandemia ancora attiva e fortemente limitante, i due hanno avuto l’idea di portare uno dei massimi eventi culturali, come il Salone Internazionale del Libro di Torino, nella scuola. Il dottore Mauro, Psicologo/Psicoterapeuta, grazie al successo del suo lavoro editoriale che, attraverso la sua lettura, permette di avvicinarsi al mondo del disagio psicologico e conoscere le sue varie sfaccettature ma anche i principali strumenti psicoterapici di intervento, sarà presente alla manifestazione, sabato 16 ottobre. Attraverso un collegamento interattivo con la piattaforma zoom si metterà in contatto con gli allievi della quarta Classe - sezione C guidati dalla prof.ssa Fabiano, rispondendo a domande che docenti e studenti vorranno porre, confrontandosi e scambiando opinioni e impressioni sul libro e sulla manifestazione.

Anche nella nostra terra, afflitta da innumerevoli disagi, possiamo contare su (seppur piccole) iniziative che evidenziano le potenzialità e i valori di coloro che portano avanti il suo nome e la collocano in ambiti di rilevanza internazionale.