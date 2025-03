Omicidio Saman Abbas, lo zio in aula: "Ho visto il suo corpo tra le serre e ho pianto"

BOLOGNA – Nel processo d’appello per l’omicidio di Saman Abbas, lo zio Danish Hasnain ha rilasciato dichiarazioni spontanee, offrendo la sua versione dei fatti sulla tragica notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Hasnain, già condannato in primo grado a 14 anni di reclusione, ha raccontato di aver visto il corpo della nipote tra le serre e di essere svenuto per lo shock.

Il racconto dello zio: "Cosa ha combinato mio fratello"

Hasnain ha ricostruito la notte del delitto, affermando che fu svegliato dai cugini di Saman, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, che gli dissero che era successo "un casino". Insieme a loro si sarebbe diretto verso la casa della famiglia Abbas, dove, tra la sesta e la settima serra, trovò il corpo della ragazza.

"Iniziai a piangere e dissi: cosa ha combinato mio fratello. Avevamo paura e non sapevamo cosa fare. Presi il corpo di Saman tra le mani e camminai verso la casa degli Abbas, ma i due cugini mi fermarono. Poi sono svenuto", ha dichiarato in aula.

Dopo essere rinvenuto, secondo il suo racconto, i cugini gli buttarono dell'acqua in faccia e lo convinsero a non coinvolgere la madre di Saman, Nazia Shaheen, suggerendogli di prendersi lui la colpa. Poi avrebbero trasportato il corpo della giovane fino al casolare dove, un anno e mezzo dopo, è stato ritrovato il cadavere.

Il fratello di Saman: "La fossa l’hanno scavata lo zio e i cugini"

Il fratello minore di Saman, testimone chiave dell'accusa, ha ricostruito quella notte drammatica, confermando che a scavare la fossa furono lo zio e i cugini. Il giovane, che all'epoca aveva solo 16 anni, ha riferito di aver visto la sorella uscire di casa con i genitori, lo zio e i cugini, per poi non fare più ritorno.

"Ho visto mio zio Danish afferrare mia sorella da dietro mentre lei si stava allontanando da casa nostra. Era ancora sullo stradello che portava alle serre quando è stata presa alle spalle", ha dichiarato in aula.

Secondo la Procura di Reggio Emilia, Danish Hasnain sarebbe stato l’esecutore materiale del delitto, come confermato anche dal fratello di Saman, che lo ha indicato