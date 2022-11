On-line il remix pack del singolo “Get Down Tonight” di Delayz con la partecipazione di Dropbusterz, Lamberjack e Joe Nevix

Delayz, dj/producer italiano, ha confezionato il remix pack del suo singolo dal titolo “Get Down Tonight” uscito su Gas Records, etichetta di Alex Nocera”, che vede la partecipazione del duo DROPBUSTERZ, Lamberjack e Joe Nevix.

Delayz è un artista Progressive House & Bass House approdato sulla scena nel 2012.

Tra le varie uscite discografiche nel 2014 ha collaborato con il duo "Min&Mal" e successivamente ha prodotto con MorganJ il singolo "I Wanna Be On Top", supportato anche da Deorro a Miami.

Nel 2018 insieme ad Asco e il duo Min&Mal pubblicano "On Your Side", suonato da nomi internazionali tra cui Steve Aoki, Promise Land, Sander Van Doorn e Ummet Ozcan, per citarne alcuni.



Dopo l’uscita di “Get Down Tonight” su Gas Records, ha pubblicato di recente "Touch My Body" in collaborazione con Alexander Cruel e Loris Buono, sull’etichetta discografica Hexagon di Don Diablo.

Tre i remix ufficiali made in italy del suo brano “Get Down Tonight” che vede come protagonisti il duo DROPBUSTERZ, Lamberjack e Joe Nevix, disponibili dal 25 Novembre su tutti i digital stores e Spotify.

Conosciamo meglio i remixer!

DROPBUSTERZ - Il progetto nasce nel 2015 dai due fratelli Giacomo Benedetto e Osvaldo Benedetto. Nel 2016 vincono il remix contest del singolo “It’s Lit” dell’artista messicano Zoofunktion, approdando nella famiglia Panda Funk (Etichetta discografica di Deorro) e nello stesso anno rilasciano sulla stessa realtà il brano “Make That S*** Clap”.

Negli anni successivi rilasciano su Loko Sound (etichetta di Dj Bl3nd) il brano “SWANG” e su The Greenroom (2-Dutch) il disco “Feeling so Good” in collaborazione con Jegers.

Collaborano con Delayz per la realizzazione dei brani “Money” pubblicato sull’etichetta di ASCO, “Dreams” su KLASH RECORDS (Green Tree Label) e nel 2022 “Stay Inside The House” (Ensis Records).

LAMBERJACK - Producer caratterizzato da influenze EDM e principalmente Future House. Sin da giovanissimo ha lavorato per diverse emittenti radiofoniche in Italia, sia per alcune radio locali, che con la propria musica trasmessa all'interno di radio shows a livello nazionale (M2O, Radio 105, Radio Studio Più, etc). La sua prima release ufficiale arriva nel 2011 dal titolo “Beat Inside Me" e dopo diversi anni trascorsi a realizzare bootlegs e remixes (i più ascoltati sono stati Renegade con più di 300k ascolti e Hymn For The Weekend presente in un promo album in Brasile), nel 2017 orna con il nuovo brano “Wild Wave" e un importante remix per Icon Records France: “Cut Me Loose” del cantante francese Nyls che lo porterà a diverse collaborazioni con l'artista e alla produzione dell'album "Echoes Of Blue" (2021) [Atlantika Music].

Successivamente pubblica "Carnavalo" [Club Bang] e "OMG" [Ensis Records] in collaborazione con D’Amico & Valax, "Something In The Air" [Blanco Y Negro] con Loris Caramanico, "About U" [Black Lemon Records] con Ben Chaverin,

un remix della traccia "Diamante" per l'artista Otilia, le tracce "Gettin' Higher" e "Popcorn 2k21" [Jendex Records], un remix per il duo francese Cassandre della canzone "Ma Libertè" e diversi remixes per Nyls.

JOE NEVIX - Noto dj/producer e founder di Atomizer Studio, in seguito ad un periodo di soddisfazioni artistiche, il raggiungimento di un disco d’oro, ricerca e nuove ispirazioni è tornato ufficialmente sulla scena nel 2020 con il singolo “Magic World” rilasciato su NoFace Records, label di Max Vangeli.

L’ artista ha rilanciato così il suo progetto musicale nato ufficialmente nel 2015 con un brano caratterizzato da un sound non indifferente e da un mix di sonorita’ Future.

Il produttore, che in questi ultimi anni ha raccolto consensi ed Awards non solo in Italia, tra cui i “West African Music Awards” nel 2019 e i “Dance Music Awards” a Milano nel 2018 nella categoria “Miglior Remix”, continua ad affermarsi grazie alla sua poliedricità e sperimentazione.

Nel 2022 ha pubblicato “Let Me Love” e “Searching” entrambi in collaborazione con Daniel Tek.

Delayz - “Get Down Tonight” [REMIXES] su Spotify: https://spoti.fi/3XwPVfN

