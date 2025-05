Operazione Millennium: 97 arresti, coinvolti anche ex politici calabresi. I nomi

Tempo di lettura: ~3 min

Operazione Millennium: 97 arresti nella maxi-inchiesta antimafia, coinvolti anche ex politici calabresi

REGGIO CALABRIA – Un duro colpo alla criminalità organizzata e alle sue ramificazioni nel tessuto politico calabrese. È questo l’esito dell’Operazione Millennium, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria, sotto la guida del procuratore Giuseppe Lombardo. L’inchiesta ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare a carico di 97 indagati, tra cui esponenti della cosca Alvaro di Sinopoli e figure di rilievo del panorama politico regionale.

Coinvolti anche ex consiglieri e un ex assessore regionale

Tra i nomi che emergono dall’inchiesta figurano Pasquale Tripodi, ex assessore regionale, finito agli arresti domiciliari. Per lui è stata esclusa l'aggravante mafiosa. Indagati in stato di libertà anche due ex consiglieri regionali:

Alessandro Nicolò, ex leader calabrese di Fratelli d’Italia, già imputato nell’inchiesta Libro Nero; Sebastiano Romeo, ex esponente del Partito Democratico.



Secondo le prime informazioni, non risultano politici attualmente in carica tra i destinatari delle misure cautelari. Tuttavia, alcuni degli indagati avrebbero partecipato attivamente alla campagna elettorale per le Regionali 2020 in Calabria, con accuse che spaziano fino allo scambio elettorale politico-mafioso.

I nomi degli arrestati in carcere

Sono finiti in carcere numerosi presunti affiliati alla cosca Alvaro di Sinopoli, tra cui il noto Cosimo Alvaro, detto Pelliccia. Ecco l’elenco completo:

Giuseppe Francesco Abbate (Melito Porto Salvo, 31 ottobre 1966) Cosimo Alvaro detto Pelliccia (Sinopoli, 25 aprile 1964) Domenico Alvaro detto u trappitaru (Palmi, 24 marzo 1981) Francesco Alvaro detto u merro e Ciripillo (Reggio, 5 maggio 1998) Francesco Paolo Alvaro (Cinquefrondi, 13 febbraio 1994) Giuseppe Alvaro (Sinopoli, 10 settembre 1973) Raffaele Alvaro (Sinopoli, 19 gennaio 1965) Giuseppe Barbaro detto u castanu (Platì, 24 maggio 1976) Claudio Colella (Sinopoli, 16 giugno 1958) Antonino Federico (Taurianova, 15 aprile 1987) Domenico Iannaci (Gioia Tauro, 30 gennaio 1977) Domenico Morabito detto Testanira (Sinopoli, 26 aprile 1965) Elio Arcangelo Morfea (Cinquefrondi, 12 maggio 1995) Vincenzo Muià (Siderno, 6 novembre 1969) Domenico Pillari (Rizziconi, 13 maggio 1965) Pasquale Romeo (Cinquefrondi, 26 agosto 1996) Rocco Rugnetta (Taurianova, 4 aprile 1967) Francesco Sciarrone (Calanna, 20 gennaio 1960) Rocco Bruno Varacalli (Ciminà, 6 agosto 1967) Giuseppe Violi (Reggio Calabria, 23 agosto 1992)



Gli arresti domiciliari

Sono stati invece posti agli arresti domiciliari:

Vincenzo Giglio (Reggio Calabria, 28 luglio 1954) Mario Giglio (Reggio Calabria, 14 maggio 1959) Pasquale Tripodi (Montebello Ionico, 10 maggio 1957) Giuseppe Errante (Bova Marina, 31 luglio 1955) Franco Maria Perrelli (Reggio Calabria, 17 febbraio 1946) Sebastiano Altomonte (Bova, 2 agosto 1954) Giuseppe Barreca (Reggio Calabria, 7 dicembre 1957) Sebastiano Strangio (Locri, 13 febbraio 1975) Romano Stefano (Locri, 25 maggio 1972) Gregorio Fotia (Reggio Calabria, 23 ottobre 1964)



Focus dell'inchiesta: intrecci tra mafia e politica

L'inchiesta “Millennium” punta a fare luce su rapporti illeciti tra ambienti mafiosi e settori della politica locale. Le accuse ipotizzano favori elettorali in cambio di voti, con un sistema ben radicato nel territorio reggino. I carabinieri hanno agito all’alba di oggi, eseguendo arresti e perquisizioni che coinvolgono non solo presunti mafiosi ma anche imprenditori e professionisti.

Conclusioni

L’operazione Millennium rappresenta un nuovo, importante tassello nel contrasto alla criminalità organizzata calabrese, mettendo in evidenza i legami tra ‘ndrangheta e politica e aprendo nuovi scenari giudiziari che potrebbero avere ripercussioni nei prossimi mesi. Le indagini sono tuttora in corso e potrebbero portare ad ulteriori sviluppi.

