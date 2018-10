Operazione, "Party's over" Sequestrati 43 kg di droga nel Bresciano, 11 arrestati

Sequestrati 43 kg di droga nel Bresciano, 11 arrestati. Sodalizio era punto di riferimento del rifornimento dalla Spagna

BRESCIA, 16 GIUGNO - La polizia di Brescia, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip, undici persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



L'operazione "Party's over", condotta in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ha consentito di sequestrare complessivamente 43 kg di droga e circa 100.000 euro. Il sodalizio disarticolato, composto da soggetti di giovane età, era riuscito ad avviare un consolidato canale di rifornimento dalla Spagna, da cui proveniva l'ingente quantitativo di droga, che veniva successivamente smistata da un ulteriori complici. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura alle 9:30.