Orrore a Spoleto: confessa sul Ponte delle Torri di aver ucciso la moglie, la Procura indaga per femminicidio

SPOLETO, 26 MAR. - Una tragica vicenda ha scosso la città di Spoleto nel primo pomeriggio di oggi, dove una donna è stata trovata morta nella sua abitazione poco dopo che il marito era stato individuato in una situazione disperata sul celebre Ponte delle Torri, noto anche per essere spesso teatro di gesti estremi.

L'uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbe attirato l'attenzione dei passanti e dei soccorritori mentre minacciava di gettarsi nel vuoto. È stato proprio in quel momento, durante un primo tentativo di mediazione da parte degli agenti e dei soccorritori intervenuti sul posto, che avrebbe pronunciato parole agghiaccianti: “Ho ucciso mia moglie”.

Immediatamente, gli investigatori si sono recati presso l’abitazione della coppia, dove si è consumata l’orribile scoperta: il corpo senza vita della donna giaceva all’interno della casa. I rilievi sul posto sono stati condotti dai carabinieri e dalla polizia scientifica, mentre il magistrato di turno della Procura di Spoleto ha disposto l’avvio delle indagini e il sequestro dell’immobile.

L’ipotesi al momento più accreditata, secondo fonti investigative, è quella di un femminicidio. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere il contesto in cui sarebbe maturata la tragedia. Non sono ancora stati resi noti né i nomi dei protagonisti né l’età della vittima, ma la comunità è già profondamente scossa da un nuovo episodio di violenza domestica che si aggiunge a una lunga scia di femminicidi che continuano a colpire in tutta Italia.

L’uomo, fermato in stato di forte alterazione emotiva, è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine e trasferito in una struttura sanitaria per essere sottoposto a una prima valutazione psichiatrica. Sarà interrogato nelle prossime ore, mentre si attende l’esito dell’autopsia sul corpo della donna per chiarire le cause del decesso.

Nel frattempo, la Procura ha aperto un fascicolo e prosegue l’attività istruttoria con l’obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto.