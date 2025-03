Orrore a Trapani: donna muore sbranata da un cane davanti casa

TRAPANI, 22 MAR. - Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Petrosino, in provincia di Trapani, nella serata di ieri. Una donna è morta a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stata aggredita da un cane mentre si trovava davanti alla sua abitazione, nei pressi dello stadio comunale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 20:00, in un momento di apparente tranquillità. La donna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, si trovava appena fuori dal cancello di casa quando è stata improvvisamente assalita dall’animale. I morsi del cane le hanno provocato lesioni gravissime, in particolare al volto e agli arti. Alcuni residenti, allarmati dalle urla, sono accorsi per prestare aiuto, allertando immediatamente i soccorsi.

All’arrivo del personale del 118, però, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto pochi istanti dopo l’aggressione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con gli agenti del commissariato di Marsala che hanno avviato immediatamente le indagini, coordinate dalla Procura. Un nodo fondamentale dell’inchiesta sarà chiarire l’identità del cane: si tratta di un randagio o di un animale di proprietà, lasciato incautamente libero? Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze tra i residenti della zona e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, nel tentativo di risalire alla dinamica dell’accaduto e all’origine dell’animale. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti scientifici da parte della polizia.

La notizia ha suscitato sgomento tra gli abitanti di Petrosino, profondamente scossi da un evento tanto drammatico quanto inaspettato. Molti, sui social, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, chiedendo al contempo maggiore attenzione e misure più stringenti sul fenomeno del randagismo e sulla custodia responsabile degli animali.

Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti dalle autorità, che dovranno fare piena luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.