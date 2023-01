OTR, in uscita il vinile dell’ultimo album “Splendente”

Pubblicato il 15 Aprile 2022 per i 30 anni di attività del gruppo, il quarto album degli OTR “Splendente” è ora disponibile in vinile limited edition. 300 copie black e 100 colore verde trasparente disponibili da venerdì 20 gennaio in tutti i negozi di dischi per Zamusica.

Dal 1992, anno della pubblicazione della demo d’esordio “L’anno della riscossa”, interamente autoprodotta e stampata su musicassetta, il collettivo OTR, acronimo che sta per Originale Trasmissione del Ritmo, non ha mai smesso di rappresentare il vero Hip-Hop italiano.

“Splendente” celebra quindi l’amicizia dei quattro componenti dell’attuale formazione Esa, Polare, Vigor e Skizo, ma anche la passione per le sonorità più classiche della vecchia scuola. 15 tracce con le produzioni in gran parte curate da Esa che assieme a Polare rappa in tutte in tutto disco con gli scratch di Vigor e Skizo che collabora anche alla parte produttiva. L’album è poi impreziosito dagli ospiti DJ Bront, Ice One, Tormento, DJ Shocca, Toni-L e DJ Sandal.

La pubblicazione è accompagnata dal videoclip della traccia “Rap di qualità”. Le immagini in bianco e nero firmate da Carlos Gasparotto hanno come protagonista la band in uno scenario minimale. Due microfoni, due giradischi, beat e rime sono la scenografia che fa da cornice al playback del quartetto. “Il beat è dell’unico-originale-funkadelico DJ Ice One -commenta la band-. Un sound subito riconoscibile con la sua ruvidezza di cassa e rullante e l’incalzare del ritmo che fa partire in automatico il movimento della testa. Una volta entrato nel DNA lo modifica e non ne potrai più fare a meno”.