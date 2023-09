US Catanzaro 1929. Palanca 11 O’Rey: Maglie Celebrative in edizione limitata all'Asta e in Vendita per Onorare Massimo Palanca

US Catanzaro Presentata l’iniziativa Palanca 11: all’asta e in vendita la maglia replica di O’rey

Un’edizione limitata di maglie, solo 111, che portano il numero che fu di Massimo Palanca, l’undici. E’ così che l’Uesse vuole celebrare il calciatore che più di tutti, nell’immaginario collettivo, rappresenta il Catanzaro e Catanzaro. In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria ad “O rey”, la società giallorossa che, nel 2020, aveva già ritirato la “numero 11”, comunica l’ulteriore iniziativa con la quale vuole celebrare l’indimenticato bomber: 111 maglie, tutte numerate, che si potranno acquistare negli store dell’US Catanzaro al costo di 111 euro. L’undicesima maglia della serie sarà invece messa all’asta per racimolare fondi da destinare agli “Insuperabili”, l’associazione che ha lo scopo di offrire ed incentivare la pratica di discipline sportive e di attività ricreative a giovani con disabilità. “Su mia iniziativa e d’accordo con la società – spiega il direttore generale Diego Foresti – abbiamo voluto tributare un riconoscimento speciale a Massimo Palanca, ideando questa maglia celebrativa che richiama la divisa storica delle Aquile della stagione 1976/1977, quella con la quale giocò in serie A.

Una vera “chicca” per gli appassionati giallorossi che, sono certo, parteciperanno con entusiasmo anche all’asta per accaparrarsi la “numero 11”, contribuendo a sostenere le attività di un’associazione che apprezziamo molto e che regala gioie, attraverso lo sport, a ragazzi diversamente abili.

Devo ringraziare il Museo del Catanzaro che ci ha fornito la maglia dell’epoca e, in particolare, l’amministratore di Eye sport Alessandro Ariu, che con il suo staff ha portato avanti un meticoloso lavoro di ricerca per riprodurre, al meglio, l’originale arricchendola con particolari che l’impreziosiscono. Non c’era giorno migliore – prosegue Foresti – per presentare questo progetto: oggi Palanca diventa ufficialmente cittadino onorario di Catanzaro e si tratta di un riconoscimento che tutta la città apprezza.

Questo non solo per i successi sportivi che Massimo ha contribuito a far raggiungere ai giallorossi, quanto per il legame viscerale che sempre ha avuto nei confronti del Capoluogo della Calabria. Per questo merita gratitudine e noi vogliamo celebrarlo come è giusto che sia”. Nei prossimi giorni saranno fornite indicazioni su come partecipare all’asta che avverrà on line.