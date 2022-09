Palazzo Chigi, proposta Merkel-Macron buon punto partenza. Passo avanti che Recovery Fund ancora più consistente

ROMA, 18 MAG - "Quanto appena dichiarato da Macron e da Merkel rappresenta un buon passo in avanti che va nella direzione sin dall'inizio auspicata dall'Italia per una risposta comune ambiziosa alla pandemia.



Una dimensione di 500 miliardi euro di soli trasferimenti è senz'altro un buon punto di partenza, ed è comunque una dotazione di sussidi che si avvicina a quanto richiesto di recente dall'Italia e da altri partner. Da questa somma si può partire per rendere ancora più consistente il Recovery Fund, nel quadro del budget europeo". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.