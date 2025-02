Palermo-Pisa 1-2: le reazioni di Dionigi, Inzaghi, Brunori e Rus nel post-partita (video)

Il Pisa espugna il "Barbera" con un successo per 2-1 sul Palermo, in una gara combattuta e decisa dagli episodi. I rosanero ha provato a reagire dopo un primo tempo difficile, ma non sono riusciti a completare la rimonta. A fine partita, Mister Davide Dionigi, Mister Filippo Inzaghi e i protagonisti del match hanno analizzato l'andamento della gara.









Mister Dionigi: "Partita equilibrata, ma gli episodi ci hanno condannato"

Il tecnico del Palermo, Davide Dionigi, ha espresso il proprio rammarico per il risultato finale:

"È difficile commentare una partita che si è chiusa in questo modo. Abbiamo perso in casa concedendo pochissimo: il primo gol è nato da una nostra palla persa e da un infortunio, il secondo su rigore per un cross innocuo da un metro. Mi dispiace molto per i ragazzi e per Seba (Desplanches, ndr). Nonostante il 2-0 a fine primo tempo, hanno reagito con determinazione e hanno provato fino all'ultimo a rimettere in piedi la gara."

Dionigi ha poi sottolineato l'importanza della coesione del gruppo:

"La squadra è unita, e questo è fondamentale. Sappiamo che dobbiamo ripartire con ancora più forza e decisione. La classifica dice che tra noi e il Pisa ci sono differenze, ma oggi in campo non si sono viste. Abbiamo dimostrato carattere, ma dobbiamo fare ancora di più per invertire la rotta."

Guardando alla prossima partita, Dionigi sa che il cammino non sarà semplice:

"Affrontiamo lo Spezia in trasferta, una squadra che in casa non ha mai perso e concede pochissimo. Sarà una sfida molto difficile, ma all'andata li abbiamo battuti e dobbiamo credere di poter ripetere quella prestazione."





Brunori: "Orgoglioso dei miei compagni, ci abbiamo provato fino all'ultimo"

Matteo Brunori, autore del gol rosanero, ha analizzato la gara con lucidità:

"Abbiamo commesso qualche errore, ma la reazione c'è stata. Abbiamo dato tutto fino all'ultimo per provare a pareggiare. Nella ripresa abbiamo messo in campo tutta la voglia di recuperare la partita e abbiamo accorciato le distanze, ma purtroppo non è bastato."

Sul supporto del pubblico del "Barbera", Brunori ha aggiunto:

"Volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi, che ci hanno sostenuto con un'energia incredibile. Siamo delusi e arrabbiati, perché meritavamo di più. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida contro lo Spezia e affrontarla con la stessa determinazione che abbiamo mostrato nel secondo tempo."





Mister Inzaghi: "Vittoria storica, i ragazzi stanno creando qualcosa di importante"

Il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, ha evidenziato il valore storico di questo successo:

"Era da oltre 40 anni che il Pisa non vinceva a Palermo. Giocare in questo stadio è sempre difficile, contro una squadra forte. Abbiamo disputato i primi 60 minuti in modo perfetto, senza concedere nulla e colpendo con cinismo. Dopo il loro gol, abbiamo sofferto un po', ma la squadra ha tenuto duro. Questa è una vittoria di gruppo, sono molto felice per i ragazzi e per i tifosi che sono venuti in tanti a sostenerci."





Rus: "Vittoria di squadra, tre punti fondamentali"

L'attaccante del Pisa, Adrian Rus, ha commentato con soddisfazione:

"Sono molto felice per il mio primo gol con questa maglia, ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo lottato insieme e dimostrato di essere una squadra forte. Anche senza alcuni giocatori importanti, abbiamo saputo soffrire e conquistare tre punti fondamentali."





Seme: "Sofferto, ma uniti fino alla fine"

Il portiere del Pisa, Adrian Seme, protagonista con una parata decisiva nel finale, ha evidenziato la compattezza del gruppo:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo controllato bene, nel secondo loro hanno alzato il ritmo, ma siamo stati compatti e abbiamo resistito fino alla fine. Dobbiamo continuare così, senza paura di nessuno."





Prossimi impegni

Il Palermo tornerà in campo contro lo Spezia, mentre il Pisa proverà a dare continuità al suo momento positivo nel prossimo turno di campionato. La corsa ai playoff resta aperta per entrambe le squadre, con la necessità di trovare continuità nei risultati.