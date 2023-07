Pallacanestro Viola Manu Ginobili ritorna a Reggio Calabria: Appello per la Viola e un Premio Speciale. Video

Manu Ginobili, leggendario giocatore di pallacanestro, è tornato a Reggio Calabria per ricevere il premio San Giorgio d'Oro. Nonostante il periodo buio per la Pallacanestro Viola, una squadra a rischio di scomparire, il ritorno di Ginobili potrebbe risvegliare la coscienza della comunità cestistica. Potrebbe ricordare alle persone che Reggio Calabria è stata una città importante per il basket e riaccendere la passione per lo sport. Inoltre, il suo ritorno potrebbe attirare seri investitori disposti a investire nel mito neroarancio.

La carriera di Ginobili è una testimonianza della sua grandezza. Ha iniziato il suo percorso sui campi da gioco dell'Argentina, giocando per Andino e Estudiantes de Bahia Blanca, la squadra della sua città natale. Nel 1998, il talentuoso Ginobili si è unito alla Viola a Reggio Calabria, dimostrando le sue abilità e la determinazione nel guadagnarsi la promozione in A1. Il suo talento ha attirato l'attenzione della NBA e i San Antonio Spurs hanno fatto una mossa astuta selezionandolo come 57ª scelta nel Draft NBA del 1999. Ginobili ha continuato a sviluppare il suo gioco in Europa prima di tornare in Italia per giocare con la Virtus Bologna accanto a Pedrag 'Sasa' Danilovic. Con le "V Nere", ha vinto un campionato nazionale, due Coppe Italia e un titolo Eurolega.

Era giunto il momento per Ginobili di volare negli Stati Uniti. Unendosi a Tony Parker e Tim Duncan nei San Antonio Spurs, hanno formato un trio formidabile che ha vinto quattro campionati NBA (nel 2003, 2005, 2007 e 2014). Con la Nazionale argentina, ha anche vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004, diventando solo il secondo giocatore nella storia, insieme a Bill Bradley, a vincere Eurolega, campionato NBA e oro olimpico. Ginobili si è ritirato nel 2018 dopo aver disputato oltre 1000 partite con la maglia argento e nera ed è stato introdotto nella Hall of Fame della NBA.

Oggi, Ginobili torna a Reggio Calabria, una città che ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore. Ha colto l'opportunità di tornare sulle rive dello Stretto durante il periodo più oscuro per la Viola, come parte di un documentario sulla sua vita e la sua carriera diretto da Rodolfo Lamboglia, che sarà distribuito nel 2024 su Disney+. Ha ricevuto il premio San Giorgio d'Oro, che gli è stato conferito nel 2006. La cerimonia si è svolta presso l'Aula Consiliare "Piero Battaglia" in Palazzo San Giorgio, con la conduzione di Gianni Mafrici in veste di presentatore speciale.

All'evento erano presenti membri storici della Viola, tra cui il celebre Santoro, l'allenatore Gebbia e un nutrito gruppo di ex giocatori e membri dello staff, insieme alle principali rappresentanze dell'amministrazione di Reggio Calabria. Durante la cerimonia, è stato anche commovente ricordare coloro che non sono più presenti, come Gus Tolotti, il Giudice Viola e Gianni Scambia.

All'interno dell'Aula Consiliare erano presenti anche alcuni fortunati tifosi che hanno ottenuto l'accredito per partecipare all'evento, mentre molti altri si sono radunati fuori dall'edificio, di tutte le età, per attendere il ritorno di Ginobili.

Durante la cerimonia, Ginobili ha ricevuto il premio San Giorgio d'Oro del 2006 per i suoi meriti sportivi, insieme ad alcune splendide opere realizzate dal pittore Natino Chirico. Viola Inside, l'organizzatrice dell'evento in collaborazione con il Comune, ha preparato un commovente video amarcord dei momenti vissuti da Ginobili con la maglia neroarancio. In seguito, sono stati mostrati dei video-saluti da parte di Rino Tomasiello, Brian Oliver, Franco Binotto, Leonid Yailo, Cristiano Grappasonni, Poter Van Elwyk, Claudio Ciampi, Sidney Johnson e Brent Scott.

Tuttavia, nonostante la celebrazione del passato, si è voluto affrontare la difficile situazione attuale della Viola. Ginobili è stato chiesto di fare un appello per non abbandonare la squadra neroarancio in questo momento critico. Con grande prontezza, ha risposto: "So che ci sono delle difficoltà al momento. Ma con tifosi come quelli che ho visto durante le partite di promozione e i playoff con la Virtus, Reggio Calabria merita una squadra! C'è la passione per il basket, c'è l'amore, c'è il Palazzo. La Lega ha bisogno di una città come questa. La Viola deve essere in Serie A".

Le parole di Ginobili hanno rappresentato un raggio di speranza per la Viola e per tutta la comunità che si è riunita per onorare il suo ritorno. Ora più che mai, è evidente che la squadra ha bisogno di sostegno e di investimenti per continuare a rappresentare la città e mantenere viva la passione per il basket a Reggio Calabria