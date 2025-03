Pallanuoto in Sardegna: i risultati della C maschile (undicesima giornata)

Nessuno scossone, valori in campo rispettati. Per la seconda settimana consecutiva le compagini sarde restano nella terra natia per dar vita a dei derby sentiti ma scontati. Pertanto la Promosport, superando la Promogest, legittima la seconda piazza, sempre all’inseguimento della imbattuta Grifone che a sua volta non conosce ostacoli nel ricevere la Virtus Flaminio.

La Rari Nantes, seconda potenza isolana, domina la formazione del Luna Sestu, ancora a zero punti. I cagliaritani proveranno a dare qualche pensiero alla capolista nel prossimo turno, mentre i ragazzi allenati da Enrico Cossu faranno una capatina in casa della Juventus, indietro di undici lunghezze.

In serie B femminile la Promogest ha ospitato la SIS Roma che ha vinto il match per 19 - 8.

ANCHE CON LE SECONDE LINEE PROMOSPORT SEMPRE IN PALLA

Il derby delle Promo che tanta confusione genera quando si discorre o dell’una o dell’altra contendente, si gioca in anticipo e come sempre offre spunti interessanti. Giusto il tempo per assicurarsi la posta in palio e poi i cagliaritani fanno manovra di contenimento innestando le leve più acerbe che così aumentano il loro minutaggio agonistico. Per contro i quartesi non danno alcun segnale di cedimento e insistono fino alla fine nell’imbastire azioni proficue in avanti e a trovare soluzioni tampone che impediscano alla vicecapolista di proiettarsi spesso a rete. Tra i vincitori si mettono in evidenza Massimo Fortini, Fabio Porseo e Matteo Campus, ragazzi dal braccio midesco visto che nel vascone di Terramaini accumulano insieme dodici realizzazioni. Per la Promogest la consapevolezza che si deve tentare qualcosa per raggiungere la zona salvezza che attualmente dista sette punti.

È TEMPO DI ESORDI PER ALCUNI ALLIEVI RARINANTINI

Il festival delle nuove leve continua anche nell’altro derby in cartellone. La Rari Nantes approfitta della sfida meno problematica della stagione per lasciar riposare i titolari. I girini cagliaritani fanno il loro dovere rispettando in pieno le direttive di coach Giuseppe Postiglione che può ritenersi soddisfatto per il tenore alto espresso nello sviluppo delle azioni: viste dalla tribuna appaiono veloci, ficcanti, precise. Fanno la differenza anche le giocate individuali ma il pubblico si è speso in profusioni affettuose nei confronti di alcuni tesserati nella categoria allievi che possono mettere una crocetta sul calendario per ricordare la prima volta in serie C. Il loro non è stato un mero atto di presenza ma al contrario si sono ben integrati negli automatismi di squadra facendo intendere che potrebbero essere pedine importanti nella lunga panchina rarinantina.

Quanto ai lunari, fare pratica costante è sempre redditizia soprattutto in un discorso di medio, lungo periodo. Intanto col calore del pubblico amico, sperano di sorprenderlo nella sfida con il Virtus Flaminio.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 11^ giornata (seconda di ritorno)

Rari Nantes Cagliari – Luna Sestu 19 - 06

Centumcellae Civitavecchia - Olgiata 20.12 16 - 12

Promosport – Promogest 21 - 06

Juventus Nuoto - RN Vis Nova 17 - 16

Grifone Nuoto - Virtus Flaminio 14 - 05

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma, 33

Promosport Cagliari 30

Centumcellae Civitavecchia, 21

Juventus Nuoto Monterotondo 19

Rari Nantes Cagliari, 18

Virtus Flaminio Monterotondo 15

Olgiata 20.12 Monterotondo 14

RN Vis Nova Monterotondo 10

Promogest Quartu S. Elena 03

Luna Sestu 00

Le prossime (05/04/2025)

12^ giornata (seconda di ritorno)

Grifone Nuoto - Rari Nantes Cagliari

Juventus Nuoto - Promosport

Olgiata 20.12 - Promogest

Luna - Virtus Flaminio (h. 16:00, Piscina Comunale di Sestu)

RN Vis Nova - Centumcellae

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3

(C.R. Lazio)

Risultati 8^ giornata d’andata

Italica – Aqvaroma 20 - 09

Promogest - SIS Roma 08 - 19

Roma Vis Nova PN - Circolo Villani San Prisco 05 - 18

Castelli Romani - Team Centro Italia 14 - 02

Riposa: Acquademia

CLASSIFICA

Castelli Romani, Italica 21, C.lo Villani S. Prisco 15, SIS Roma 12, Promogest, Team Centro Italia, 9, Acquademia, Roma Vis Nova 2, Aqvaroma 0,

Le prossime (05-06/04/2025)

9^ giornata di andata

Castelli Romani - Italica

Acquademia - Team Centro Italia

Aqvaroma - Promogest

SIS Roma - Circolo Villani San Prisco

Riposa: Roma Vis Nova PN

Nella foto di Claudia Lazzara il derby tra Promo