Pallanuoto in Sardegna: in serie C maschile finisce la stagione regolare

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La stagione regolare della serie C di Pallanuoto sta per essere mandata agli archivi, dopo il duplice derby isolano che ha caratterizzato l’ultima giornata nel girone organizzato dalla FIN Sardegna. Manca all’appello un recupero, da disputare il primo giugno, senza dubbio utilissimo alla Promosport Cagliari: poco più tardi, il 14 giugno, sarà impegnata nell’incontro casalingo di andata, opposta al Lanciano, leader del girone laziale che una settimana dopo la ospiterà.

Le quattro protagoniste si sono impegnate a fondo proprio come i più classici scontri tra conterranee richiedono. E infatti i divari che hanno favorito le squadre miglior piazzate in classifica sono stati minimi. Promosport e Promogest Quartu S. Elena ritornano sotto le docce con i tre punti in calotta, ma anche i visi degli allenatori di Rari Nantes e Luna Sestu, molto sereni, mostrano che la condotta dei loro giovani è stata positiva.

In B femminile la Promogest Quartu si arrende alla terza forza del campionato ma conserva un onorevole quinto posto.

PROMOSPORT CON GLI ARTI SGONFI, RARI NANTES VIVACE AL PUNTO GIUSTO

Dopo una sfida comunque appassionante e priva di significati, visto che entrambe le contendenti avevano concretato i loro obiettivi, è doveroso fare una leggera zoomata tra i capannelli delle due tifoserie. In casa Promosport probabilmente si gradiva maggiore impegno dai propri atleti che con la testa dovrebbero essere già proiettati verso le prossime importantissime scadenze. Invece è suonato subito un campanello d’allarme perché, nonostante il successo, si segnalano imprecisioni e svogliatezze che hanno frenato incursioni più frequenti in area avversaria. E così il risultato non ha mai preso quelle larghe fattezze che in tanti si sarebbero augurati; la critica maggiore è infatti rivolta al “gioco sporco, certamente non da primi della classe”.

Al contrario, nei paraggi della panchina occupata dalla Rari Nantes i sorrisi si sprecano, specie nelle labbra di coach Giuseppe Postiglione che aveva chiesto ai suoi ragazzi di chiudere la stagione con una prova di carattere. E così è successo proprio al cospetto di una squadra più preparata che farà i play off, a dimostrazione di un processo di crescita visibilmente in atto. “E’ un gruppo giovane che presto emergerà – afferma il coach rarinantino – e sabato abbiamo avuto risposte positive nonostante assenze importanti proprio tra i più piccoli. Hanno chiuso la stagione bene facendo una bella prestazione; mi ritengo soddisfatto”.

Il team di Su Siccu, nonostante diverse sconfitte messe in conto anche quando la salvezza non beneficiava del supporto matematico, ha deciso di sacrificare i giocatori più esperti per far spazio ai giovani. “Chiudiamo da terzultimi ma con una squadra con l’età media più bassa del campionato” è la valutazione finale di Postiglione.

PROMOGEST E LUNA DANNO SPETTACOLO

Dal risultato finale si capisce che a Quartu le due contendenti, retrocesse da un po’, si sono divertite ma senza mai abbandonare un elevato spirito di abnegazione. I padroni di casa fanno la differenza grazie alla classe dei loro prospetti più rappresentativi ma con fatica contengono le incursioni lunari che a detta del loro coach Giacomo Orrù hanno disputato la miglior partita stagionale. Il processo di crescita, ravvisato gradualmente in diciotto partite disputate, sempre con avversarie più forti, è figlio di sei mesi di duro lavoro che ha fatto maturare i portacolori sestesi. Anche al Centro Nuoto quartese i verdetti sono molto confortanti: tra gli ospiti MVP viene nominato Nicola Pisanu, autore di una prestazione da dieci e lode, oltre all’intramontabile capitan Cinus e al bomber Lorenzo Pisu, autore di altre quattro reti. “I ragazzi - sottolinea coach Giacomo Orrù - non vogliono abbandonare questo palcoscenico e son certo che lo riconquisteranno, grandi cose attendono molti di loro”.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 18^ giornata (ultima di ritorno)

Promogest - Luna Sestu 15 - 12

Grifone Nuoto - Olgiata 20.12 12 - 07

RN Vis Nova - Virtus Flaminio09 - 17

Promosport - Rari Nantes Cagliari 10 – 08

Juventus Nuoto – Centumcellae 12 - 15

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma 54, Promosport Cagliari 40, Juventus Nuoto Monterotondo, Virtus Flaminio Monterotondo 31, Centumcellae Civitavecchia 28, Olgiata 20.12 Monterotondo 27, RN Vis Nova Monterotondo 22, Rari Nantes Cagliari 21, Promogest Quartu S. Elena 7, Luna Sestu 0.

Recuperi

RN Vis Nova – Promosport (01/06)

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3

(C.R. Lazio)

Risultati 15^ giornata (sesta di ritorno)

Team Centro Italia – Italica06 - 18

Aqvaroma - Roma Vis Nova PN 15 - 09

Promogest - Circolo Villani San Prisco 10 - 20

Acquademia - Castelli Romani 02 - 20

Riposa: SIS Roma

CLASSIFICA

Castelli Romani 39, Italica 31, C.lo Villani S. Prisco 27, SIS Roma 22, Promogest 21, Team Centro Italia 18, Acquademia 15, Aqvaroma 3, Roma Vis Nova 2, ,

Le prossime (01/06/2025)

16^ giornata (settima di ritorno)

Acquademia - SIS Roma

Team Centro Italia - Circolo Villani San Prisco

Castelli Romani - Promogest

Roma Vis Nova - Italica

Riposa: Aqvaroma

Foto Claudia Lazzara