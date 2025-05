Pallanuoto in Sardegna: play off per la Promosport in serie C maschile

Tempo di lettura: ~4 min

Si può tirare un sospiro di sollievo.

Nel momento in cui la Promosport Cagliari ritrova le logiche tattiche di un tempo, giunge (in anticipo) anche la certezza di approdo ai play off promozione.

Prima gara in casa il 14 giugno 2025, avversaria molto probabile il Lanciano, attuale leader del girone 6.

Ritorno una settimana dopo.

Non è bastato alla Juventus Nuoto vincere in 24 ore due gare nell’isola per sperare di agganciare la seconda piazza.

Il club monterotondino detta legge nella piscina comunale di Sestu e il giorno dopo si impone con sole tre reti di differenza nella tana quartese della Promogest che sabato ha fatto i conti (dolorosi) con la leader incontrastata del girone.

Muove la classifica restando a braccia conserte la Rari Nantes Cagliari che probabilmente avrebbe preferito dar sfogo ai suoi ragazzini ma il Centumcellae non presentandosi a Terramaini perde a tavolino e lascia un punto alla disciplina sportiva.

In B femminile si registra il settimo successo stagionale della Promogest Quartu che sfrutta il fattore casalingo abbattendo le resistenze dell’Acquademia.

PROMOSPORT: GUADAGNATI I PLAY OFF CON LAMPI RINFRANCANTI

Non è stato semplice trovare il bandolo della matassa ma alla fine i supporters veraci della Promosport, a furia di incitare i propri beniamini, sono stati accontentati.

Il cambio di passo è tangibile dopo la pausa e per la Virtus Flaminio inizia lo stato confusionale che la porta al definitivo naufragio.

Gli applausi si sprecano in questo frangente perché il team cagliaritano sfodera quelle geometrie messo in naftalina per troppo tempo.

Ecco che grazie ad una consistente iniezione di energia, gli uomini allenati da Enrico Cossu appaiono più coscienziosi e intenzionati a far fruttare al meglio il collettivo, distribuendosi palle a più non posso per evitare iniziative disorganiche e divertire maggiormente il pubblico.

Il bello di questa rinascita è che in tanti assaporano il gusto di infilare il portiere avversario.

LUNA PERDENTE MA CI SON SEGNALI INTERESSANTI

Si fa fatica a comprendere le discese tutt’altro che ardite e le convincenti risalite: nonostante ciò la compagine sestese continua a soddisfare il suo tecnico Giacomo Orrù.

La terza forza del campionato viene aggredita nel modo giusto ma solo in parte perché alla fine del primo quarto il divario è già di tre reti.

Fase lunare nuovamente crescente nel secondo tempo con interessanti strascichi pure nel terzo, quando i sardi si ritrovano sotto per 5-7.

L’improvviso immobilismo locale coincide con le dilaganti performance juventine che in quattro minuti e mezzo, a cavallo degli ultimi due tempi, assestano un devastante 0-6.

Ma le emozioni continuano con una nuova vivacità del Luna che si ritrova a giocare ad armi pari negli ultimi scampoli di partita

In fin dei conti perchè Orrù si dichiara contento? “Per un uomo in più che finalmente funziona – dice - e per la boa Mereu che prende tre rigori e due espulsioni a favore”.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 17^ giornata (ottava di ritorno)

Grifone Nuoto – Promogest 22 - 02

Promosport - Virtus Flaminio 11 - 05

Olgiata 20.12 - RN Vis Nova 11 - 10

Rari Nantes Cagliari – Centumcellae 05 – 00 (rinuncia)

Luna Sestu - Juventus Nuoto 07 - 15

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma 48, Promosport Cagliari 37, Juventus Nuoto Monterotondo 31, Virtus Flaminio Monterotondo 28, Olgiata 20.12 Monterotondo 27, Centumcellae Civitavecchia 25 RN Vis Nova Monterotondo 22, Rari Nantes Cagliari 21, Promogest Quartu S. Elena 4, Luna Sestu 0.

Le prossime (24/05/2025)

18^ giornata (nona di ritorno)

Promogest - Luna Sestu

Grifone Nuoto - Olgiata 20.12

RN Vis Nova - Virtus Flaminio

Promosport - Rari Nantes Cagliari

Recuperi

Promogest - Juventus Nuoto 14 - 17

Grifone Nuoto – Centumcellae

RN Vis Nova – Promosport (01/06)

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3

(C.R. Lazio)

Risultati 14^ giornata (quinta di ritorno)

Circolo Villani San Prisco – Aqvaroma 15 - 06

Team Centro Italia - SIS Roma 08 - 07

Promogest – Acquademia 12 - 07

Roma Vis Nova PN - Castelli Romani 04 - 16

Riposa: Italica

CLASSIFICA

Castelli Romani 36, Italica 28, C.lo Villani S. Prisco 24, SIS Roma 22, Promogest 21, Team Centro Italia 18, Acquademia 15, Roma Vis Nova 2, Aqvaroma 0

Le prossime (24 - 25/05/2025)

15^ giornata (sesta di ritorno)

Team Centro Italia - Italica

Aqvaroma - Roma Vis Nova PN

Promogest - Circolo Villani San Prisco

Acquademia - Castelli Romani

Riposa: SIS Roma

Nella foto: Rete fantasma (Foto Claudia Lazzara)