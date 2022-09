Pallavolo: Italdonne a tutto gas, 3-0 alla Croazia. 1° posto nel girone.

Pallavolo: Italdonne a tutto gas, 3-0 alla Croazia. Le azzurre di Mazzanti intascano il primo posto nel girone

ROMA, 25 AGO - Le azzurre della pallavolo completano il percorso netto al Campionato europeo 2021 che è in corso in Croazia. L'Italvolley al femminile, infatti, ha conquistato questa sera il quarto successo consecutivo in altrettante partite, mettendo le mani sul primo posto nel proprio girone di qualificazione.



In un'ora e mezza scarsa di match, l'Italia, sul parquet della Kresimir Cosic Sports Hall di Zara, ha sconfitto nettamente le padrone di casa della Croazia con il punteggio di 3-0 e i parziali di 25-15, 25-23, 25-14. Il big-match della Pool C non poteva avere esito migliore per le azzurre guidate da Davide Mazzanti che hanno subito fatto prendere al match una piega ben definita, strapazzando le avversarie e mettendo a terra una lunga serie di palloni. Fino alla sfida di questa sera le due squadre erano a pari punti nella classifica del girone: il confronto odierno ha premiato le azzurre, che sono scese in campo animate da grinta e determinazione.



Limato il numero di errori, e trovato un ritmo efficace, Sylla e compagne sono riuscire a imporre il proprio gioco, contribuendo a intascare un successo mai stato in discussione. Unica macchia di una serata estremamente positiva l'uscita dal campo della centrale azzurra Sarah Fahr, nel corso del terzo set, a causa di una ricaduta da un salto.



Le condizioni dell'azzurra verranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore. L'Italia tornerà in campo domani per affrontare l'ultimo impegno previsto dal calendario della Pool C del torneo continentale. Le azzurre saranno in campo con inizio alle ore 20 per la sfida contro la Svizzera, ben consapevoli che l'ostacolo più duro del girone di qualificazione è ormai alle spalle. Sempre domani, ma alle 17, è in programma la sfida fra Slovacchia e Bielorussia.